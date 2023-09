Vous avez trois mois (et pas un de plus) pour profiter du catalogue de Disney+ à prix réduit

Si vous n’avez pas encore craqué pour un abonnement Disney+, le moment est peut-être venu de céder. La raison ? Le lancement d'une offre de rentrée alléchante pour découvrir le service à prix réduit.

Si l’offre SVoD s’est particulièrement étoffée ces dernières années, Disney+ demeure sans conteste l’une des plateformes incontournables pour tous les amateurs de films et de séries. La raison ? La richesse de son catalogue qui regroupe en son sein tout ce qui a trait aux univers Disney (au risque de vous surprendre), Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic.

Des milliers d’heures de contenus à dévorer seul ou en famille, aujourd’hui disponible à prix réduit pour une durée limitée. Pour la rentrée, Disney+ a en effet décidé de baisser le prix de son abonnement mensuel de deux euros pendant les trois prochains mois. Vous avez donc jusqu’au 20 septembre prochain pour bénéficier du catalogue de Disney+ à 6,99 euros au lieu de 8,99 euros.

On regarde quoi sur Disney+ en ce moment ?

En voilà une excellente question ! Un abonnement à prix réduit, c’est bien, mais si l’on n’a rien à regarder, à quoi bon… Heureusement, le catalogue de Disney+ regorge de contenus à binger sans retenue, avec quelques jolies nouveautés qui débarquent d’ici à la fin 2023.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

En octobre, débarque la seconde saison de Loki. Tom Hiddleston est de retour dans le rôle du dieu des tromperies pour explorer les méandres du multivers, des timelines alternatives et en apprendre plus sur le Tribunal des Variations Anachroniques. Une poignée d’épisodes très attendue par les amateurs de Marvel (et les autres), et dont la diffusion est prévue à partir du 6 octobre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le 20 décembre, c’est la série Percy Jackson and the Olympians qui fait son entrée. Cette première saison fait office de reboot et se concentre sur la première aventure de Percy Jackson, accusé par Zeus d’avoir volé sa foudre.

Si nous n’avons pas encore le programme détaillé des arrivées d’ici à la fin de l’année, vous pourrez déjà découvrir au mois de septembre.

Des séries : Justified City Primeval (la nouvelle saison/reboot de Justified), Black Girl (adapté du roman éponyme de Zakiya Delila Harris), l’animé Eden17 tiré de l’œuvre d’Osamu Tezuka ou le thriller de science-fiction Traquée ;

Justified City Primeval (la nouvelle saison/reboot de Justified), Black Girl (adapté du roman éponyme de Zakiya Delila Harris), l’animé Eden17 tiré de l’œuvre d’Osamu Tezuka ou le thriller de science-fiction Traquée ; des productions françaises originales : le mois de septembre accueille la série Irrésistible, une comédie romantique en six épisodes portée par Camelia Jordana et Théo Navarro-Mussy ;

le mois de septembre accueille la série Irrésistible, une comédie romantique en six épisodes portée par Camelia Jordana et Théo Navarro-Mussy ; des films : avec Nos jours heureux du duo Toledano-Nakache ;

avec Nos jours heureux du duo Toledano-Nakache ; des documentaires : le mois de septembre fait la part belle à l’aventure historique avec Atlantide, La cité perdue de James Cameron, Le Tombeau du premier empereur de Chine ou encore A la recherche du tombeau d’Alexandre le Grand.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les amateurs seront aussi ravis d’apprendre que Disney+ s’apprête à héberger la saison 4 des Kardashians le 28 septembre prochain. Une exclusivité qui ne laisse pas indifférent. Et si vous n’êtes pas convaincu par les ajouts de septembre, vous pouvez toujours vous rabattre sur l’incroyable catalogue de la plateforme. Un catalogue qui regroupe « juste » les films et séries issus des univers Disney, Marvel et Star Wars, ainsi qu’une myriade de documentaires du National Geographic.

Dardevil Born Again, X-MEN ‘97, Andor Saison 2, Moana : demandez le programme 2024

Si vous n’étiez pas encore convaincu par la richesse de l’offre de streaming proposée par Disney, les mois qui viennent devraient vous faire changer d’avis. Pour peu que vous ayez quelques atomes crochus avec Marvel ou Star Wars et leurs univers fourmillants, vous serez servi.

Côté Star Wars : après Ashoka il y a quelques semaines, Disney+ continue d’enrichir l’univers étendu de Star Wars. 2024 devrait voir débarquer une nouvelle série, The Acolyte, la troisième saison de la série animée The Bad Batch et surtout, la seconde saison d’Andor au mois d’août ;

après Ashoka il y a quelques semaines, Disney+ continue d’enrichir l’univers étendu de Star Wars. 2024 devrait voir débarquer une nouvelle série, The Acolyte, la troisième saison de la série animée The Bad Batch et surtout, la seconde saison d’Andor au mois d’août ; côté Marvel : Disney+ devrait accueillir la bagatelle de six séries sur 2024 et 2025. Des têtes de renom seront mises à l’honneur, avec un focus sur Agatha Harkness (Wandavision), comme les petits nouveaux avec notamment Ironheart. On retiendra aussi le retour de Charlie Cox dans le rôle de Dardevil pour une adaptation de l’arc Born Again (de Frank Miller) ou X-Men ‘97, une série animée qui reprend la patte du cartoon des années 90 ;

Disney+ devrait accueillir la bagatelle de six séries sur 2024 et 2025. Des têtes de renom seront mises à l’honneur, avec un focus sur Agatha Harkness (Wandavision), comme les petits nouveaux avec notamment Ironheart. On retiendra aussi le retour de Charlie Cox dans le rôle de Dardevil pour une adaptation de l’arc Born Again (de Frank Miller) ou X-Men ‘97, une série animée qui reprend la patte du cartoon des années 90 ; chez Disney : deux nouvelles séries estampillées Disney devraient directement rejoindre le catalogue de la plateforme. D’un côté, Moana, une suite directe au film du même nom, avec un petit twist, puisqu’il s’agit d’une série musicale. De l’autre côté, Tiana, une suite au film La princesse et la grenouille.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les nouveautés ne se cantonnent toutefois pas aux habituels univers regroupés sous la houlette de Disney. De nombreux films et documentaires, ainsi que de multiples créations originales, devraient aussi rejoindre les rangs de Disney+ et de Stars. Un certain Alien : Romulus, nouveau film de la franchise, devrait ainsi venir garnir le catalogue dans l’année à venir, même si nous n’avons pas, à l’heure actuelle, de date de sortie ferme.

3 mois à prix réduit : découvrez l’offre de rentrée de Disney+

Comme à son habitude, Disney+ profite du mois de septembre pour lancer son offre de rentrée. Cette année, la plateforme a néanmoins décidé d’innover, et d’abandonner son habituel mois « découverte » à deux euros. En lieu et place, Disney+ vous invite à profiter d’un tarif réduit pendant trois mois. Une réduction de deux euros qui vous permettra de découvrir l’intégralité des services de la plateforme à 6,99 euros par mois au lieu de 8,99 euros. Attention toutefois, car au bout de ces trois mois, l’abonnement basculera automatiquement sur la formule Premium facturée 11,99 euros.

Fait suffisamment rare pour le noter, cette offre est valable pour les nouveaux clients comme pour les abonnés de longue date, sans condition. Sachez enfin que vous pouvez aussi vous abonner à l’année aux services de Disney+, et bénéficier d’une ristourne équivalente à deux mois d’abonnement. En choisissant l’abonnement annuel, vous ne paierez que 89,90 euros, soit l’équivalent de 10 mois.