Des films au ciné disponibles aussi en streaming ? La filouterie des plateformes SVOD pourrait payer

Le monde du streaming et l'exception culturelle française ne fait pas forcément bon ménage. Certaines plateformes réfléchissent à proposer des films bien plus tôt après leur sortie au cinéma.

Les plateformes de SVOD comme Netflix, Prime Video ou Apple TV+ sont généralement les dernières servies quand il s’agit de proposer les dernières nouveautés cinéma. Et pour cause, ces films peuvent mettre jusqu’à 1 an et demi avant d’être disponibles en SVOD.

Mais une petite pirouette des studios pourrait permettre à certains de ses œuvres de débarquer bien plus tôt sur ces services de streaming.

Contourner la chronologie des médias

L’exception culturelle française, fièrement érigée derrière le dispositif de la chronologie des médias, prévoit des fenêtres de diffusion plus courtes si un service participe au financement du cinéma français. Les plateformes de SVOD produisent depuis quelques années leurs propres films pour ne pas dépendre que du circuit de distribution classique.

Selon un article de Tech&Co ces ayants droit pourraient réduire cette fenêtre par un moyen détourné : en proposant des versions différentes de ces films. Ici, les deux films cités sont Napoléon et Killers of the Flower Moon, tous les deux produits par Apple, mais distribués par Sony et Paramount Pictures en France.

Déjà disponibles sur Apple TV+ aux États-Unis, ces deux œuvres vont devoir attendre encore bien des mois avant d’être disponible sur la plateforme en France. Mais la firme pourrait tenter d’en proposer des versions longues, ou « Director’s Cut » (Ridley Scott en est friand) qui seraient suffisamment différentes du film d’origine pour mandater un nouveau visa d’exploitation. Selon une source citée par le média :

On est dans une zone grise, le CNC devrait se prononcer au cas par cas. Il faut que ce soit deux œuvres différentes, que ce soit le souhait du réalisateur. Il ne faut pas que cette nouvelle œuvre dure dix minutes de plus que l’originale, et que ce soit simplement une volonté de contourner la chronologie des médias.

C’est cette dernière information qui est la plus importante : cette nouvelle version ne doit pas servir à contourner les règles pour proposer le film plus tôt sur sa plateforme, mais bien découler de l’intention créative du réalisateur.

Une stratégie risquée

Une telle stratégie pourrait envenimer les relations entre géants du streaming et exploitants. Disney avait mis le feu aux poudres en annulant la sortie de Avalonia en 2022 au profit de sa plateforme Disney+. Le bras de fer semble sans fin, tant chacun semble campé sur ses positions.

Si la solution n’est pas le « tout streaming », comme pour l’industrie musicale, les deux modes d’accès peuvent cohabiter alors que la fréquentation des cinémas a encore augmenté de près de 19% en 2023.