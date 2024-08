Les sorties Max en septembre 2024 : Le spin-off de The Batman et l’adaptation d’un manga culte débarquent à la rentrée

La plateforme Max vient de dévoiler son catalogue de sorties pour le mois de septembre. On fait le plein de films cultes mais, surtout, on attend avec impatience le spin-off de The Batman centré sur le Pingouin, interprété par un Colin Farrell méconnaissable.

Malgré la reprise du travail, on ne risque pas de reprendre de bonnes habitudes de sommeil avec tout ce que nous prépare Max. Entre films cultes d’hier et d’aujourd’hui et nouvelles séries, la plateforme de SVoD de la Warner met le paquet ce mois-ci ! The Penguin, The Serpent Queen, Dune, les intégrales de Bad Boys et de Jason Bourne… Voici le catalogue de septembre de Max.

Les sorties séries Max en septembre 2024

The Serpent Queen – Saison 1 & 2 (18 septembre)

The Serpent Queen est une série historique centrée autour de Catherine de Médicis. Duchesse de la noblesse italienne, elle est devenue l’une des figures les plus marquantes de notre Histoire en épousant Henri II et en occupant la position de régente durant les guerres de religion. Dans un esprit totalement trash, The Serpent Queen propose sa vision de la vie de la femme qui a tenu les rênes de la monarchie française durant plusieurs décennies.

The Penguin (20 septembre)

Spin-off de The Batman de Matt Reeves, The Penguin se déroule après les événements du film et se concentre sur le personnage d’Oswald Copplebot, alias le Pingouin. Dans un Gotham City se remettant d’une catastrophe de grande ampleur, le Pingouin compte bâtir son empire criminel dans une guerre des gangs contre la famille Falcone. Derrière la noirceur et la cruauté du personnage, la série explore également les failles d’un des plus grands méchants de l’univers de Batman.

Uzumaki (29 septembre)

Non, rien à voir avec Naruto. Uzumaki est une adaptation en quatre épisodes d’un manga d’horreur culte de Junji Ito. Le projet a été annoncé il y a cinq ans et il va enfin voir le jour après avoir été repoussé à plusieurs reprises. Connue pour ses illustrations aussi effrayantes que détaillées, l’œuvre d’Ito se déroule dans la ville fictive de Kurouzu. Une petite bourgade d’apparence tranquille, du moins jusqu’à ce que ses habitants deviennent tour à tour victime d’une sorte de malédiction qui les pousse à développer une obsession pour les spirales.

Les sorties films Max en septembre 2024

Imitation Game (3 septembre)

Saviez-vous qu’avant d’enfiler la cape de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch a endossé le costume d’Alan Turing, considéré comme l’un des précurseurs de l’intelligence artificielle ? Adaptation de la biographie rédigée par Andrew Hodges, Imitation Game se concentre essentiellement sur une partie de la vie de ce génie des mathématiques, pendant la Seconde Guerre Mondiale. En 1939, Turing est engagé par l’armée britannique pour casser le code de la machine Enigma, le dispositif de cryptographie utilisé par l’Allemagne nazie.

Dune (15 septembre)

Cette parution sur le catalogue de Max n’est pas si anodine. Rappelons que Dune : Prophecy, une série inédite centrée autour du Bene Gesserit, paraîtra sur la plateforme en novembre. En attendant, Max nous propose de nous replonger dans l’univers de Dune avec l’adaptation cinématographique de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya dans les rôles principaux. On peut se prendre à espérer que Dune : Deuxième Partie paraisse au catalogue le mois prochain.

La ligne verte (27 septembre)

Préparez les mouchoirs, parce que ce film est une des œuvres les plus poignantes du grand écran. La ligne verte est une adaptation du roman éponyme de Stephen King qui narre l’amitié entre un gardien de prison et un condamné à mort dans l’univers dur et obscure de la prison. Un film à voir absolument, tant pour le récit que pour les questions qu’il soulève autour du racisme et des failles du système judiciaire.

Les autres sorties Max en septembre 2024

Drive (1 septembre)

12 Years a Slave (1 septembre)

Polisse (1 septembre)

Comment tuer son boss ? – 2 films (1 septembre)

The Wrestler (1 septembre)

l’US Open (1 septembre)

La Vuelta (1 septembre)

Close (2 septembre)

Hadden Clark : L’assassin qui parlait à Jésus (3 septembre)

Le cours de la vie (3 septembre)

Billy Elliot (4 septembre)

Snowpiercer : Le Transperceneige (4 septembre)

Bridget Jones – 3 films (4 septembre)

She Came to Me (4 septembre)

Ray (5 septembre)

African Dream : 60 jours pour changer la vie (5 septembre)

The Social Network (6 septembre)

La trilogie de Cédric Klapisch (6 septembre)

Monsieur et Madame Adelman (6 septembre)

Burn After Reading (7 septembre)

Wise Guy : David Chase and Les Sopranos (8 septembre)

Elle (11 septembre)

Jerry Maguire (11 septembre)

Jason Bourne – 5 films (12 septembre)

Contact (13 septembre)

Les Autres (13 septembre)

Mulholland Drive (13 septembre)

Samba (13 septembre)

Je fais le mort (13 septembre)

La Dernière Reine (19 septembre)

Sin City (19 septembre)

The Machinist (20 septembre)

Pour elle (25 septembre)

Capitaine Phillips (27 septembre)

Bad Boys – 3 films (29 septembre)

MAX Télécharger gratuitement