Netflix préparerait des bandes-annonces personnalisées basées sur l’historique des utilisateurs

Netflix vient d’obtenir un brevet majeur qui pourrait transformer la manière dont les abonnés découvrent de nouveaux contenus.

Source : Frandroid

D’après un document de 24 pages, publié par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), Netflix travaillerait activement sur un système sophistiqué de personnalisation des bandes-annonces. Cette innovation permettra à la plateforme de streaming de créer des aperçus uniques pour chaque utilisateur, en sélectionnant et organisant les séquences en fonction de leurs préférences et historique de visionnage.

Le système génère un « playgraph », une sorte de carte qui détermine l’ordre optimal de présentation des extraits pour chaque spectateur. Ces derniers pourront alors découvrir plusieurs nouveaux contenus à visionner.

Netflix travaille sur une nouvelle façon de vous suggérer du contenu

Dan Rayburn, président du NAB Show Streaming Summit, souligne que cette technologie va bien au-delà d’une simple personnalisation statique. Le système créera des identifiants uniques pour chaque élément médiatique et s’adaptera continuellement aux goûts évolutifs des utilisateurs.

« Les studios de cinéma et les producteurs de contenu doivent actuellement créer et stocker plusieurs versions de bandes-annonces séparément », explique Netflix dans le document. Cette nouvelle approche permettrait une flexibilité accrue tout en optimisant les ressources de stockage.

Cette annonce intervient alors que Netflix modifie sa stratégie de communication financière. Dès le premier trimestre 2025, l’entreprise cessera de publier le nombre d’abonnés pour se concentrer sur le temps de visionnage, considéré comme un meilleur indicateur de la satisfaction client. Cette décision fait suite à une année 2024 marquée par l’acquisition de 9,33 millions de nouveaux abonnés et la signature d’un accord historique de 5 milliards de dollars avec la WWE.

Si la date de déploiement de ces bandes-annonces personnalisées n’a pas encore été communiquée, elle pourrait bien aider Netflix à maintenir sa position dominante dans un marché du streaming de plus en plus concurrentiel en améliorant l’expérience utilisateur grâce à l’intelligence artificielle. Il reste maintenant à voir ce que penseront les spectateurs d’une telle nouveauté.