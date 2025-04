Netflix pourrait transformer son moteur de recherche

Netflix a commencé à tester dans deux pays un nouveau système de recherche propulsé par OpenAI… les papas de ChatGPT.

Une recherche animée OpenAI pourrait s’installer sur Netflix // Source : Frandroid

Selon des informations de Bloomberg, Netflix a commencé à tester, sous la forme d’une option facultative, une nouvelle recherche motorisée par les puissants modèles d’intelligence artificielle d’OpenAI.

Par rapport au moteur de recherche actuel, ce nouveau dispositif permet notamment aux utilisateurs de « rechercher des émissions en utilisant des termes beaucoup plus spécifiques, y compris l’humeur de l’abonné, par exemple », explique Bloomberg, dont les propos sont ici repris par The Verge.

On apprend en outre que cette nouvelle recherche dopée par OpenAI gère également des requêtes pouvant aller « bien au-delà des genres ou des noms d’acteurs ».

Des tests conduits pour l’instant à petite échelle

Pour l’instant accessible uniquement sur l’application Netflix pour iOS, et seulement en Australie ainsi qu’en Nouvelle-Zélande, cette nouveauté est testée à petite échelle par la plateforme. Elle est toutefois bien déployée et active, comme l’a confirmé à The Verge l’un des porte-paroles du groupe.

Reste à savoir si l’on peut d’ores et déjà espérer une mise à disposition plus large à l’avenir, dans d’autres pays et sur plus d’appareils. Et en la matière, les propos de Netflix appellent plutôt à la prudence.

Car si ces tests devraient être étendus aux États-Unis « dans les prochaines semaines ou mois », la firme ne parle pas encore d’autres territoires, et précise qu’ils resteront circonscrits à l’application iOS.

« Cette fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts et nous sommes vraiment dans une phase d’apprentissage et d’écoute pour cette version bêta », poursuit le porte-parole de Netflix. Patience donc.

Rappelons tout de même que Netflix n’a rien d’un novice quant à l’utilisation de l’IA sur son service. Comme le soulignait récemment Greg Peters (co-CEO du groupe) dans le cadre du Podcast Decoder de The Verge, l’entreprise utilise l’IA et le Machine Learning dans ses système de recommandation depuis près de 20 ans.