Comment installer et utiliser un VPN sur sa TV connectée ?

Les VPN proposent aujourd’hui de nombreux services très utiles sur une large gamme d’appareils connectés. Si l’on connaît déjà leurs bénéfices pour les ordinateurs et les smartphones, leur utilisation s’avère aussi très utile sur une Smart TV. On vous explique sans plus attendre pourquoi.

Utilisés à la base pour protéger les échanges de données entre appareils connectés au web, les VPN proposent désormais de nombreuses autres fonctionnalités qui dépassent un tantinet ce cadre. Parmi elles : le contournement des restrictions géographiques ou géoblocage.

Sans entrer dans les détails, cette fonctionnalité permet d’accéder, légalement, à une ribambelle de contenus bloqués chez nous en raison des différentes législations en vigueur (comme la chronologie des médias chez nous). En installant un VPN sur votre téléviseur, vous pourrez ainsi profiter des catalogues des plateformes de SVoD du monde entier directement sur grand écran, dans les meilleures conditions possibles.

Afin de vous démontrer les bienfaits que peut apporter un VPN à votre TV connectée, et vous expliquer comment faire pour en profiter, nous avons décidé d’utiliser l’exemple de CyberGhost VPN. Ce fournisseur de VPN classé parmi les meilleurs du marché propose en effet son abonnement deux ans, avec deux mois offerts, à 1,90 euros par mois.

Un VPN sur ma TV connectée ? Pour quoi faire ?

Installer un VPN sur son téléviseur connecté comporte de nombreux avantages. En premier lieu, VPN oblige, vous bénéficierez d’une connexion sécurisée et anonyme lorsque vous naviguez depuis votre TV. Ensuite, la politique de non conservation des logs, inclue dans la charte de CyberGhost VPN par exemple, vous assure que votre FAI ou les services auxquels vous vous connectez ne conserve aucune trace de vos données personnelles.

Mais le plus gros avantage à installer un VPN sur votre TV Android reste sans doute la possibilité de contourner les politiques de géoblocages instaurées par certains pays. En délocalisant votre adresse IP sur un serveur situé aux États-Unis ou au Japon, vous pourrez ainsi accéder sans restrictions à tous les contenus audio et vidéos hébergés chez eux. De quoi, par exemple, accéder à de nombreux films ou séries qui ne sont pas disponibles en France à cause de la chronologie des médias, ou des soucis de licence.

Mieux encore, un VPN comme CyberGhost VPN propose une infrastructure serveur entièrement dédiée aux services de streaming et de SVoD. Vous pourrez ainsi accéder à vos services préférés en quelques clics, sans perte de débit, et dans la meilleure qualité qui soit.

Comment installer un VPN sur mon téléviseur Android ?

Grâce au Play Store, il est très facile d’installer le VPN de votre choix sur votre téléviseur connecté et pour illustrer ce processus, nous avons décidé d’utiliser l’exemple de CyberGhost VPN. Avant de vous lancer dans ce processus, il y a tout de même plusieurs choses à vérifier.

Pour commencer, vous devrez bien évidemment posséder un abonnement VPN valide et avoir un emplacement d’appareil libre pour assurer la protection de votre téléviseur. CyberGhost VPN permet par exemple de protéger jusqu’à 7 appareils simultanément. Vous pouvez donc en profiter aussi bien sur votre TV connecté que sur votre smartphone ou votre PC. Vous devrez aussi vérifier sous quelle version d’Android tourne votre téléviseur. Android 5.0 (Lollipop) est un minimum pour l’application CyberGhost VPN.

Une fois ces vérifications d’usages effectuées, voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur le Play Store depuis votre téléviseur et cherchez CyberGhost VPN dans la barre de recherche afin de trouver l’application. Une fois que cela est fait, lancez l’installation.

Lorsque l’application est installée sur votre téléviseur, ouvrez-la, et choisissez si vous souhaitez ou non que vos données soient partagées.

L’application va ensuite générer un code PIN, nécessaire pour finaliser la connexion à votre compte. Rendez-vous sur cgvpn.info/link avec votre navigateur web et entrez le code ainsi obtenu.

Sachez que vous pouvez aussi décider d’utiliser l’option « ouvrir une connexion standard » et utiliser votre combinaison Nom d’Utilisateur et Mot de Passe pour vous connecter.

Maintenant que vous êtes connecté, CyberGhost VPN va vous proposer de chiffrer votre trafic Internet. Vous n’avez d’autres choix que d’accepter, cela signifie que toutes les données qui passent par le serveur VPN ne peuvent être surveillées, pas même par votre FAI.

Il ne vous reste plus maintenant qu’à choisir le serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter, et à profiter de tous les avantages de votre nouvelle connexion.

Vous pouvez par exemple utiliser les serveurs dédiés aux services de streaming pour profiter du catalogue US de Netflix ou de Disney+ et ce, avec des temps de chargements minimaux quelle que soit la qualité sélectionnée.

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

Avec près de 38 millions d’utilisateurs à travers le monde, CyberGhost VPN se classe parmi les meilleurs VPN disponibles sur le marché grâce à une offre simple et claire, une infrastructure serveur étoffée et un positionnement tarifaire parmi les moins chers du marché. En souscrivant un abonnement chez eux, vous disposerez de plusieurs services assurant la protection de vos données :

Plus de 7200 serveurs répartis dans 91 pays ;

Politique de non conservation des Logs ;

Cryptage AES 256 bits ;

Protection sur 7 appareils avec un seul abonnement ;

Contournement simple et efficace du géoblocage ;

Application Android intuitive et disponible sur de nombreux appareils.

Entièrement traduite en français, l’application CyberGhost VPN est un modèle d’ergonomie grâce à une interface simple et parfaitement adaptée à une utilisation sur un téléviseur. CyberGhost VPN dispose en outre d’un service client disponible et réactif, qui répondra à la moindre de vos demandes en français, 24h/24 et 7j/7, via live chat ou email.

Réputé pour ses nombreux serveurs répartis à travers le monde, CyberGhost VPN est le VPN idéal pour tous ceux qui souhaitent profiter des services de streaming en France ou à l’étranger. Le fournisseur propose en effet des serveurs dédiés au streaming et optimisés pour plus de 35 services de SVoD différentes, tels que Netflix ou Disney+.

Durant le mois de la cybersécurité, l’abonnement deux ans CyberGhost VPN est disponible à 1,90 euro par mois, avec deux mois entièrement gratuits. À cette occasion, vous pourrez aussi obtenir un accès gratuit à CyberGhost ID Guard et CyberGhost Privacy Guard, qui permettent de profiter d’un manager de mot de passe et d’une IP dédiée. Comme toujours, CyberGhost VPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. De quoi décider si vous êtes satisfait des prestations offertes par ce service.