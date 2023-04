Avast One : son prix ne sera pas un frein à la sécurité de vos données

Vous recherchez une solution pour vous prémunir contre des cyberattaques toujours plus habiles, mais ne souhaitez pas y consacrer un gros budget ? Ça tombe bien, Avast propose une application de sécurité ultra-complète à seulement 45 euros la première année, soit l'équivalent de 3,75 euros par mois.

SMS, messagerie instantanée, sites internet, applications : les hackers se montrent de plus en plus inventifs et utilisent tous les canaux possibles pour vous atteindre. Attentifs à l’actualité, ils soignent leur approche pour passer le plus inaperçu possible. C’est ainsi qu’en France, en 2022, la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr a vu doubler les demandes d’aides relatives à l’hameçonnage et au piratage de compte.

Puisque la prudence et la vigilance ne suffisent pas à éliminer ces risques, Avast propose une solution tout-en-un à la fois complète et abordable pour vos ordinateurs, tablettes et smartphones. Elle comprend un antivirus primé pour son efficacité, un VPN, un outil de sécurisation de votre webcam, tout y est. Avast One Individuel est à seulement 45 euros la première année, soit l’équivalent de 3,75 euros par mois — souscription annuelle uniquement.

Se protéger contre les arnaques

Comme le rapporte le site du gouvernement dédié à la cybermalveillance, l’hameçonnage est la cyberattaque faisant le plus de victimes en France. À travers cette technique, les pirates tentent de vous rediriger vers un site frauduleux, pour collecter à votre insu vos données personnelles telles que votre numéro de carte bancaire ou vos mots de passe.

Que vous soyez sur votre smartphone (Android ou iOS), sur votre tablette, ou encore sur votre ordinateur (Windows ou macOS), Avast One Individuel vous alerte en cas de détection d’un site malveillant. Ainsi, il vous aide à éviter d’entrer sur un site ressemblant très fortement à celui de votre banque, de votre service client ou encore de la boutique en ligne que vous recherchiez.

Cette solution va même plus loin et s’impose comme l’une des plus complètes du marché, puisqu’elle intègre :

un antivirus primé en 2022 par AV Comparatives ;

un pare-feu pour bloquer les intrusions ;

un anti-malware pour empêcher l’installation de programmes malveillants ;

un anti-ransomware pour que d’éventuels pirates ne puissent pas chiffrer les données de vos appareils à distance en vue d’obtenir une rançon ;

une sécurisation de l’accès à la caméra de votre ordinateur.

Et, puisque la sécurité tient autant à la connexion à internet qu’aux sites consultés, Avast One Individuel analyse aussi les réseaux auxquels vous tentez de vous connecter. Si celui-ci détecte la moindre vulnérabilité, vous en êtes immédiatement alerté.

Un VPN illimité intégré pour la confidentialité

Complémentaire aux autres fonctionnalités, le VPN intégré à Avast One Individuel vous permet de renforcer la confidentialité et la sécurité de vos données. Pour ce faire, le VPN redirige votre connexion vers l’un des 50 emplacements de l’éditeur, de sorte que les sites internet que vous visitez ne puissent pas accéder à votre adresse IP et à votre localisation réelle.

Le VPN est donc essentiel pour sécuriser notamment vos achats en ligne et vos opérations bancaires. Le bon point de cette offre d’Avast, c’est qu’il n’y a pas de limite de bande passante avec ce VPN intégré. Vous pouvez l’utiliser autant que vous voulez, quand vous voulez.

Pour aller encore plus loin, une option Arrêt d’urgence permet de bloquer automatiquement tout accès à internet en cas de rupture de connexion avec le serveur du VPN. Vos données ne sont donc, en théorie, jamais exposées.

Particulièrement complet, Avast One Individuel propose en bonus d’autres fonctionnalités pratiques comme le nettoyage des fichiers temporaires, l’optimisation automatique de votre système ou encore la protection de vos mots de passe, puisqu’il vous alerte dès lors qu’ils sont compromis, afin de les modifier.

Une remise de 50 % sur la première année

La solution Avast One Individuel profite d’une remise de 50 % la première année — par rapport au prix du renouvellement. L’offre Avast One Individuel s’affiche ainsi à seulement 45 euros la première année, soit l’équivalent de 3,75 euros par mois (4,99 euros par mois pour la version Famille). De quoi protéger à moindre coût jusqu’à cinq appareils simultanément, que ce soit des ordinateurs (PC, Mac) ou des smartphones (Android, iOS).

Avast est particulièrement confiant dans la fiabilité et la praticité de sa solution, puisqu’il propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Si vous n’êtes pas convaincus après cette période, il suffit de contacter le service client pour demander le remboursement.