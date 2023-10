Votre fournisseur d’accès internet peut-il savoir ce que vous faites sur le web ?

Votre fournisseur d'accès à internet ne se contente pas de vous relier au réseau web. Son rôle lui permet également de récolter tout un tas de données concernant votre activité sur internet.

En 1993, le dessinateur Peter Steiner signait pour le New Yorker un dessin devenu iconique portant la légende : « Sur internet, personne ne sait que tu es un chien ». Derrière cette simple phrase, un espoir : internet comme espace de liberté, où chacun est libre d’être qui il veut, anonyme. Trente ans plus tard, la réalité est tout autre. L’anonymat est un concept relatif, et les données personnelles des internautes sont devenues un bien comme un autre, que l’on s’échange, ou monnaye, comme si de rien n’était.

Aujourd’hui, sur internet, tout le monde (ou presque) sait qui vous êtes et ce que vous faites lorsque vous vous connectez. En particulier votre fournisseur d’accès, qui occupe une place privilégiée dans la relation qui vous lie à internet. Outre votre identité, que vous lui avez gentiment fournie lors de votre inscription, votre FAI récolte chaque jour de nombreuses informations à votre sujet, sans même que vous en ayez conscience : horaires de connexion, sites visités, achats en ligne et autres données du même acabit lui sont accessibles, que vous le vouliez ou non. Cela signifie-t-il qu’il est impossible de lutter contre cette violation de votre vie personnelle et de votre anonymat ? Pas tout à fait.

Un fournisseur d’accès à internet, ça marche comment ?

En voilà une bonne question ! Pour expliquer les choses simplement, votre fournisseur d’accès à internet (FAI) relie votre domicile à internet, souvent via une connexion filaire (fibre optique ou ADSL) et une box (ou un modem pour les plus anciens).

Pour entrer un peu plus dans les détails (c’est important pour comprendre la suite), votre FAI tient le rôle d’intermédiaire entre vous et internet. Lorsque vous vous connectez depuis chez vous, vous ne vous connectez pas directement à internet. Vous vous connectez en réalité à votre opérateur via une connexion PPP (Point to Point Protocol). Un type de connexion simple entre deux ordinateurs distants, pendant laquelle vous n’utilisez pas d’adresse IP spécifique.

Une fois cette connexion établie avec votre FAI, ce dernier vous « prête » l’une des adresses IP disponibles dans son catalogue, et vous connecte à internet grâce à ses lignes spécialisées et au protocole TCP/IP. C’est ce dernier qui fait en sorte que vos requêtes soient envoyées aux bons sites, et que vous receviez les bonnes réponses.

Pour résumer, et c’est là que se joue la question de la surveillance de vos allées et venues sur internet : tout ce que vous faites sur le web passe par votre FAI. Chaque connexion, chaque recherche, chaque site visité, chaque téléchargement se fait par l’intermédiaire de votre FAI.

Quelles sont les données récoltées par mon FAI ?

On ne va pas y aller par quatre chemins : votre opérateur sait peu ou prou tout de votre activité sur internet : de l’endroit où vous vous connectez à la machine que vous utilisez pour le faire, en passant par les sites que vous visitez ou les transactions que vous effectuez en ligne, rien ne lui échappe. À titre d’exemple, voici une liste non exhaustive des données visibles par votre FAI lorsque vous vous connectez à internet :

identifiants ;

mails reçus et envoyés même s’ils ne sont pas sur leurs serveurs de messagerie ;

dates, heures, localisations et durées des sessions sur internet ;

historique de navigation ;

requêtes envoyées via leurs DNS ;

fichiers stockés sur le cloud (s’ils ne sont pas chiffrés) ;

etc.

Et c’est « normal », puisque toutes ces informations transitent par lui. Est-ce que cela signifie que quelqu’un chez Orange, Free ou Bouygues Telecom lorgne sur vos données en permanence et peut en faire ce qu’il veut ? Pas tout à fait.

Si aux États-Unis, depuis 2018 et le mandat Trump, les fournisseurs d’accès internet ont le droit de récolter et vendre comme bon leur semble les données de leurs utilisateurs, il n’en va pas de même en nos vertes contrées. En Europe, et en France, des lois délimitent strictement le périmètre de collecte des données personnelles, leur conservation et surtout, leur utilisation.

Légalement, en France, les FAI ont l’obligation de conserver pendant un an les données de connexion de leurs utilisateurs, et ce, à des fins de renseignement (dans le cas d’une enquête judiciaire par exemple). Ces données comportent généralement les données permettant d’identifier la connexion (adresse IP, appareil utilisé, localisation, identifiant de l’abonné, horodatage). Vous pouvez d’ailleurs très simplement consulter le contenu de ces données sur simple demande auprès de votre FAI, en vertu des droits accordés par le RGPD.

Dans tous les cas, les FAI ne doivent pas collecter, consulter ou commercialiser les données personnelles de leurs utilisateurs, même s’ils en ont techniquement la possibilité. Une perspective fâcheuse pour la confidentialité, y compris si vous n’avez rien à vous reprocher.

Comment l’usage d’un VPN peut aider à protéger mes données personnelles ?

Dès lors, comment protéger votre vie privée lorsque vous vous connectez sur internet ? Si de nombreux navigateurs proposent des options de navigation privée, cela n’empêche pas votre FAI de monitorer votre activité. Cela l’empêche juste d’avoir accès à certaines données. Pour passer à la vitesse supérieure et empêcher votre FAI de voir ce que vous faites durant vos sessions internet, il existe une solution aussi simple qu’efficace : utiliser un VPN.

S’il ne substitue pas à votre FAI, le VPN devient en quelque sorte le nouvel intermédiaire entre votre ordinateur et le reste du Net. C’est le serveur VPN auquel vous êtes connecté qui se charge ensuite de transmettre vos requêtes et les réponses obtenues aux sites que vous consultez, le tout, via un tunnel de connexion sécurisé et chiffré. Est-ce que cela empêche votre FAI de savoir si vous êtes connecté au net, et la durée de vos sessions ? Absolument pas. Cela l’empêche en revanche de savoir ce que vous faites.

En utilisant un VPN, votre FAI perd donc l’accès à bon nombre de vos données personnelles, telles que :

les sites que vous visitez ;

les pages que vous consultez et le temps passé dessus ;

votre historique de navigation ;

vos téléchargements et vos uploads ;

toutes les informations que vous rentrez sur les sites non sécurisés.

Quant aux données auxquelles il a encore accès, elles demeurent limitées :

à l’adresse du serveur VPN utilisé ;

à la durée de votre connexion ;

au volume de données qui transitent entre votre ordinateur et le serveur VPN ;

à un paquet de données chiffrées par les soins du VPN, et donc inutilisables pour ceux qui ne possèdent pas la clef de chiffrement.

Si vous souhaitez protéger au maximum votre vie privée, et empêcher votre FAI de collecter vos données, utiliser un VPN est une nécessité. Pour ce faire, vous pouvez opter pour l’un des leaders du marché : NordVPN. Cette valeur sûre du monde du VPN (noté 8/10 par Frandroid) propose une gamme étendue de services dédiés à la protection de vos données personnelles, le tout à un tarif plus que raisonnable. Pour preuve, en ce moment, et jusqu’au 29 novembre, NordVPN vous propose de découvrir son abonnement deux ans à partir de 2,99 euros par mois, et vous offre pas moins de trois mois d’abonnement supplémentaires gratuitement.