Il n’y a que 5 bonnes raisons vraiment valables d’utiliser un VPN : les voici

Non, le VPN n'est pas un simple gadget numérique à la mode. Cette véritable trousse à outil a de nombreuses utilisations, du contournement de la censure à une meilleure protection de sa confidentialité et de ses appareils.

Si l’utilisation que l’on peut faire d’un antivirus parle d’elle-même, ce n’est pas le cas d’un VPN. Derrière cette technologie qui sert à sécuriser sa connexion et protéger ses appareils se cache de nombreux usages. Et il n’y a pas besoin d’être un expert en cybersécurité pour en trouver l’utilité.

Ce couteau multifonction numérique a un énorme avantage : le fait qu'il ne coûte pas cher.

Assurer sa confidentialité

L’adresse IP est centrale quand il s’agit de communiquer sur le web. Cette adresse sert aussi bien à identifier les sites web auxquels vous accédez que vos appareils lorsqu’ils sont connectés à internet. Pour faire simple, elle agit un peu de la même manière qu’une bonne vieille adresse postale. Mais voilà, si vous gardez la même adresse postale longtemps, elle devient de plus en plus connue, notamment pour les entreprises qui l’utilisent à des fins marketing.

Et c’est ici qu’intervient le VPN, puisqu’il vous permet de « déménager » l’adresse IP de vos appareils lors de chaque connexion à internet. À la place, le fournisseur vous laisse utiliser l’une de ses nombreuses adresses IP, qui se trouvent quelque part parmi ses milliers de serveurs répartis à travers le monde. Vous devenez alors presque impossible à reconnaître par les sites web et les trackers publicitaires qui essaient de vous identifier. Même l’emplacement géographique de votre appareil ne peut plus être déterminé.

Profiter d'une adresse IP qui change à connexion présente parfois ses limites, particulièrement si vous désirez accéder à un réseau privé.

Chiffrer sa connexion

Lors de la connexion à un VPN, les serveurs du fournisseur de VPN font office d’intermédiaires, en se plaçant entre votre appareil et le réseau web. Entre le serveur VPN et votre appareil, la connexion transite alors dans un tunnel sécurisé et chiffré, impossible à percer pour de potentielles entités tierces qui essaieraient de deviner ce que vous faites sur internet.

Concrètement, avec un VPN vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans craindre pour la sécurité de vos données, même s’ils sont peu ou pas sécurisés. Un tel niveau de protection empêche également votre fournisseur d’accès à internet de connaître certaines de vos activités sur le web, comme les fichiers que vous téléchargez ou les sites que vous consultez.

Pour chiffrer votre connexion, CyberGhost s'appuie sur des protocoles de connexion VPN reconnus pour leur force : IKEv2, OpenVPN ou WireGuard. Le premier est plutôt conseillé pour les appareils mobiles, le deuxième est le standard éprouvé et open source, tandis que le troisième est le protocole de dernière génération plus performant.

Enfin, CyberGhost affiche une stricte no log policy sur son site web. Cela signifie qu’il ne consigne aucune de vos données lorsque vous vous connectez à son service. Un gage de confidentialité supplémentaire.

Accéder à des contenus géobloqués

Plateformes de SVoD, chaines de télévision, réseaux sociaux… Selon le pays depuis lequel vous vous connectez, certains services ne mettent pas à disposition les mêmes contenus en fonction de votre provenance géographique. Les raisons sont nombreuses, mais elles sont souvent l’affaire de gros sous, entre chronologie des médias et droits de diffusion exclusive âprement négociés. Et à la fin, c’est l’utilisateur qui en subit les conséquences.

Reste que ces restrictions peuvent être très facilement contournées grâce à un VPN. En effet, les fournisseurs de grande envergure disposent de milliers de serveurs à travers le monde.

Le fournisseur de VPN dispose d’ailleurs de serveurs optimisés pour consommer des contenus en streaming géobloqués sans latence et dans la meilleure des qualités.

Contourner les censures d’internet

Si l’Union européenne en est encore préservée, la censure totale ou partielle d’internet sévit déjà dans plusieurs pays. Celle-ci prend plusieurs formes, de la suppression de contenus au blocage de sites et services web parfois basiques. Néanmoins, certaines formes de censures d’internet ne sont pas infaillibles, puisqu’elles peuvent être contournées grâce à un VPN, de la même façon que pour accéder à des contenus géobloqués.

Cela fonctionne, par exemple, pour l’application de messagerie Telegram, dont l’accès est bloqué dans certains pays en raison du caractère sécurisé des échanges qu’elle héberge. En vous connectant à un serveur VPN de CyberGhost situé dans un pays où l’application fonctionne, comme la France, il devient possible de la télécharger et de l’utiliser sans restriction.

La simplicité d’utilisation

Alors oui, il y a beaucoup de termes techniques qui recouvrent l'utilisation d'un VPN. Au quotidien son utilisation est on ne peut plus simple.

Mieux, CyberGhost tolère jusqu’à sept connexions simultanées sur un même compte. Un avantage des plus commodes lorsqu’il s’agit d’utiliser un VPN sur son smartphone et son PC portable en même temps. Vous pouvez même le partager avec vos proches. Surtout que cela ne se répercute aucunement sur le prix. Actuellement en promotion, le VPN de CyberGhost s’affiche à 2,19 euros par mois seulement pendant 24 mois, auxquels vous pouvez ajouter deux mois offerts.

Enfin, CyberGhost applique une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours. Un délai durant lequel vous pouvez annuler votre abonnement et vous faire rembourser sur simple demande auprès du service client, accessible 24/7. C’est ce qui permet notamment à CyberGhost d’obtenir une note moyenne de 4,4 sur 5 sur Trustpilot.