Ce concept futuriste de Polestar nous en met tout simplement plein les yeux

Polestar a levé le voile au salon de Munich sur un impressionnant concept car directement issu d’un concours de design organisé par la marque.

On la croirait directement sortie de la série de concepts estampillés Vision Gran Turismo, réalisés spécifiquement pour la célèbre franchise de jeux vidéo. Pourtant, c’est bien dans les allées du salon de Munich 2023 qui ouvre ses portes ce mardi 5 septembre au grand public que l’impressionnant show car de Polestar est présenté.

Son nom ? Synergy. Son but ? Interroger le design du futur des modèles de la marque et nous en mettre plein la vue. Car autant le dire tout de suite, ce concept Synergy n’arrivera jamais sur les routes, ni chez nous, ni ailleurs. Dommage. En revanche il remplit un rôle important : celui de mettre en lumière de jeunes designers automobiles en devenir et qui un jour, peut-être, signeront un vrai modèle pour Polestar ou une autre marque.

Un tremplin pour jeunes designers

En effet, le concept Synergy présenté ici est issu d’un concours de design mis en place par la marque il y a plusieurs mois. Et l’on comprend d’autant mieux le nom choisi pour ce show car quand on sait qu’il s’agit ici d’une sorte de synthèse entre les propositions faites par trois talentueux designers dont les propositions ont été retenues.

Sur six cent propositions, ce sont donc deux visions du design extérieur, et une vision du design intérieur, qui ont été retenues. Et forcément, pour donner vie à ce concept et arriver à cette maquette à l’échelle 1, il a en suite fallu collaborer avec les équipes de design interne. Et à la suite de la sélection des projets gagnants (dont deux lauréats basés en France !) il aura fallu pas moins de six mois pour donner vie à cette Polestar Synergy.

La Polestar du futur ?

Le brief de départ était de concevoir un véhicule axé sur l’expérience de la performance, en y ajoutant malgré tout une dimension durable via des technologies avancées. Tout un programme.

C’est en tout cas ce qui a permis d’arriver à ce concept Synergy qui est une monoplace, comme on peut le voir dès que la bulle en verre se lève pour laisser apparaître le cockpit. Long de 4,56 mètres de long et haut de seulement 1,07 mètre, il affiche des lignes très épurées et inspirées par la nature.

Pour autant, le design extérieur reprend les marqueurs de la marque suédoise, comme avec les optiques très fines en quatre parties qui rappellent la récente Polestar 6. Ou encore l’absence de vitre arrière comme sur la Polestar 4.

Le concours de design de Polestar est à peine fini que déjà celui de l’année prochaine s’annonce avec cette fois-ci une collaboration avec Hot Wheels, la fameuse marque de miniatures de Mattel.

