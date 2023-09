Réparer son vélo à distance et en visioconférence, c’est possible grâce à cette entreprise

Une entreprise allemande innove en permettant de consulter un technicien par chat vidéo, afin de pouvoir réaliser ses propres réparations à domicile sur son vélo ou vélo électrique.

Rouler à vélo est un plaisir, mais à condition de posséder un cycle en bon état de fonctionnement. Or en cas de pépin, que faire si votre réparateur n’est pas à côté ou n’est pas disponible ? Découverte grâce à eBike-News, une entreprise propose une solution d’autoréparation à distance, guidée par un professionnel.

Une consultation vidéo pour réparer soi-même le vélo électrique

Brody Bikerservice, atelier originaire de Fribourg (Allemagne), propose de réaliser une consultation de son vélo électrique – ou musculaire – par chat vidéo, sur Facetime ou WhatsApp. Il faut réserver un créneau et attendre l’horaire pour discuter avec l’un des techniciens.

C’est un peu le même principe que votre les téléconsultations avec votre docteur : une rapide discussion permettra de savoir si vous pouvez résoudre votre problème à distance, ou si une visite physique est nécessaire. Selon le fondateur Markus Bauer, « 95 % des clients sont prêts à réaliser l’opération eux-mêmes ».

Ici, le technicien déterminera quelle action réalisée en fonction du souci (panne, casse), de votre matériel à domicile et de vos compétences. Deux issues sont possibles : une réparation du vélo électrique dans la foulée avec les outils à disposition et les explications du technicien, ou dans un second temps après avoir reçu le ou les composants (envoyés par Brody). La firme offre les 5 premières minutes de consultation. Toutefois, le coût est ensuite d’un euro par minute si l’assistance vidéo se poursuit (problème plus spécifique, plusieurs opérations).

Des tutoriels, et une façon d’économiser et se former

Encore mieux, des fiches techniques et tutoriels existent sur la plateforme pour se former un minimum, et vous poussent à réaliser les tâches les plus simples, sans avoir à consulter. Évidemment, un problème moteur ou le changement d’une cassette se révèle plus compliqué qu’un réglage de freins ou un changement de chambre à air.

Dans ce cas, le passage en réparateur ou atelier est obligatoire, mais facilité, car ceux-ci savent à l’avance les pièces et le temps nécessaires. Le service Brody Bikeservice n’est pour le moment disponible qu’en Allemagne, mais il serait séduisant qu’une telle initiative arrive prochainement en France.

La démarche est très intéressante, car elle forme les utilisateurs en les rendant plus indépendants. Et à la clé, ce sont des économies venant réduire le coût de l’entretien d’un vélo électrique, et des (petites) réparations. La durée de vie, et donc l’impact environnemental global du vélo s’en voit aussi diminué.