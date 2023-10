Arc Vector : une moto électrique hors normes que presque personne ne pourra essayer

Des performances élevées, une ligne à couper le souffle et un prix à 6 chiffres : l’Arc Vector est bien une moto électrique hors-norme… Tellement d’ailleurs que les essais seront réservés à ceux qui ont les moyens de se la payer.

« La moto électrique la plus évoluée du monde ». Arc ne fait pas vraiment dans la nuance quand il s’agit de présenter la Vector. Il faut dire que cet engin futuriste semble assez exceptionnel. Bâti autour d’une structure monocoque en carbone, il accélère comme une Tesla et promet une expérience de conduite unique.

La Vector n’a pas vocation à démocratiser la moto électrique. D’une part parce qu’elle sera produite en petite quantité, et aussi parce qu’elle coûtera terriblement cher. Si vous souhaitez vous en offrir une, il faudra signer un chèque d’au moins 100 000 euros (voire un peu plus selon certaines sources).

Pas d’essai de l’Arc Vector sans un compte en banque bien garni

Arc assume clairement son positionnement élitiste et semble même le revendiquer avec fierté. Le constructeur vient effet d’annoncer que toute personne désireuse de réaliser un essai de la Vector devra auparavant prouver qu’elle a les moyens de s’acheter la moto.

Au fond, cette requête n’est pas incompréhensible. On peut même penser qu’une marque comme Ferrari par exemple a des exigences similaires. Mais le fait de le dire sans ambages dans un communiqué de presse n’est pas anodin et démontre une confiance certaine, en particulier pour une marque que personne ne connaît.

Des compétences en pilotage également requises

Le programme d’essai de la Vector est pour l’heure limité aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de réclamer des garanties financières, Arc demande aussi des gages sur l’expérience du conducteur au guidon d’une moto. Une façon de mettre en avant les performances de la Vector, capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et d’atteindre la vitesse maximale de 200 km/h.

Pour rendre l’expérience encore plus marquante, Arc commercialise en parallèle une combinaison haptique et un casque connecté HUD avec affichage tête haute.

Le moteur de la Vector délivre 117 ch en crête et 173 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie de 16,8 kWh, qui garantit une autonomie moyenne de 241 km (donnée constructeur). Arc promet même jusqu’à 322 km en cycle urbain et avance le chiffre de 200 km sur autoroute. La recharge complète de la moto peut s’effectuer en seulement 40 minutes sur une borne rapide.

La société Arc est installée au Royaume-Uni. Née en 2018 et soutenue par Jaguar Land Rover à ses débuts, elle s’est rapidement retrouvée en redressement judiciaire à la suite de difficultés financières. C’est finalement Marc Truman, son propre fondateur, qui l’a sauvée en épongeant lui-même les dettes.