Nouvelle Fiat 600 : à 30 900 euros, ce SUV spacieux a trouvé le bon équilibre

Nouvelle Fiat 600 électrique, c'est la nouvelle interprétation de Fiat sur le très concurrentiel segment des citadines. Aussi craquante que Nouvelle Fiat 500 électrique, Nouvelle Fiat 600 propose polyvalence et espace intérieur augmentés, le tout avec une motorisation 100 % électrique autorisant une utilisation extra urbaine.

Alors que Nouvelle Fiat 500 a déjà débuté sa révolution vers la mobilité électrique, c’est au tour de Nouvelle Fiat 600 d’être réinterprétée afin de proposer un véhicule destiné aux familles, mais avec zéro émission. Elle bénéficie en plus de tarifs agressifs avec une gamme qui démarre à 35 900€* avant déduction du Bonus Écologique. Sans oublier que chez Fiat le bonus est étendu à 8 000 € pour tous** !

Disponible chez les distributeurs Fiat, vous pouvez réserver votre essai pour Nouvelle 600 électrique dès maintenant !

Nouvelle Fiat 600 électrique a été testée il y a quelques semaines sur Frandroid et a reçu la très bonne note de 8/10.

Un look moderne sur un air de dolce vita

La Fiat 500 fait partie de ces voitures que l’on reconnaît au premier coup d’œil. Et la toute Nouvelle 600 électrique reprend la recette gagnante de sa petite sœur pour, elle aussi, proposer un physique unique : un look vintage, des rondeurs élégantes, et un regard que l’on n’oublie pas grâce à une signature lumineuse intégrée aux phares Full LED. Mais elle n’en reste pas moins une Fiat 600 comme l’affirme le logo « 600 » affiché fièrement sur la calandre avant. Ça, c’est pour le côté glamour.

Outre ses dimensions compactes (4,17 mètres de long), Nouvelle 600 offre tout l’espace nécessaire, digne d’un SUV compact. On y retrouve également les codes stylistiques de ce segment avec des protections latérales qui donnent une allure robuste et une garde au sol surélevée, si appréciable une fois au volant. Ça, c’est pour le côté robustesse.

Avec Nouvelle 600, Fiat insuffle son ADN italien et l’esprit de la dolce vita grâce à une nouvelle palette de teintes de carrosserie inédite. On retrouve notamment quatre coloris métallisés exclusifs offrant des couleurs vives, ode à la nature italienne : un orange « Sun Of Italy » évoquant le soleil italien, un sable « Earth Of Italy » évoquant la terre italienne, un bleu « Sea Of Italy » évoquant la mer italienne et enfin un vert « Sky Of Italy » évoquant le ciel italien. Nouvelle Fiat 600 dégage un charme fou !

De l’espace à bord, et un équipement complet

Ne vous fiez pas à ses dimensions compactes : Nouvelle Fiat 600 peut confortablement accueillir cinq passagers, avec cinq vraies places. Il y a de l’espace pour les jambes, de l’espace pour la tête et de l’espace dans le coffre qui bénéficie d’une ouverture électrique « mains libres » avec une capacité de 360 litres. Il y a même de quoi ranger les câbles de recharge dans un double-fond, tandis que la banquette arrière rabattable 60/40 répondra à vos besoins pour des objets plus encombrants.

Puisqu’il est question d’espace, cette Nouvelle Fiat 600 regorge aussi de rangements malins pour le quotidien, que ce soit sous l’accoudoir central ou sous le couvercle magnétique au pied de la planche de bord, là où se trouvait autrefois un levier de vitesse. Et pour votre smartphone ? Là aussi c’est prévu, avec un emplacement pour la recharge à induction !

L’équipement à bord se montre aussi particulièrement généreux dans la catégorie, et ce dès le premier niveau de finition. On parle là de l’ambiance lumineuse personnalisable et de ses huit coloris, de la climatisation automatique ou encore du système audio à six haut-parleurs. Derrière le volant Soft Touch au toucher façon cuir, Nouvelle Fiat 600 dispose d’un écran TFT de 7 pouces, secondé par l’écran central tactile de 10,25 pouces pour accéder à toutes les fonctions d’infodivertissement et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Le plaisir de voyager (loin) en électrique

Pour son lancement, Nouvelle Fiat 600 est proposée dans une version 100 % électrique. Reprenant la plateforme CMP éprouvée au sein du groupe Stellantis (Peugeot e-2008, Jeep Avenger…), elle propose un moteur de 156 chevaux et une batterie de 54 kWh. De quoi respectivement la rendre vive sur la route, et surtout lui permettre de voyager loin avec une autonomie jusqu’à 409 kilomètres (en cycle mixte WLTP).

Grâce à ce grand rayon d’action, Nouvelle Fiat 600 électrique ne se cantonne pas aux milieux urbains. Elle en sort même d’autant plus volontiers qu’elle propose un câble mode 3 de série pour permettre une recharge rapide de 100 kW, de quoi récupérer de 20 à 80 % en 27 minutes seulement sur les bornes de recharge rapide.

Et pour prendre la route l’esprit serein, cette Nouvelle Fiat 600 dispose aussi selon les finitions de toutes les dernières aides à la conduite, que ce soit les aides au stationnement et la caméra de recul pour la ville, ou la conduite assistée de niveau 2, avec régulateur de vitesse adaptatif, lecture des panneaux, surveillance des angles morts, freinage autonome d’urgence… La panoplie complète !

Une gamme très simple à comprendre… et un bonus maximal

Pour son lancement, Nouvelle Fiat 600 électrique s’articule autour de deux niveaux de finition uniques baptisés (RED) et La Prima pour un tarif d’entrée de gamme de 35 900 euros. Un tarif hors bonus !

Quelle que soit la finition choisie, les deux ont l’avantage de pouvoir bénéficier du bonus écologique de 5000 euros accordé pour l’achat d’un véhicule électrique et pour ceux qui ne seraient pas éligibles au bonus gouvernemental supplémentaire de 2 000 euros, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 euros pour tous** ! Il est donc possible de l’acquérir dès 28 900 euros. Et comme en plus ce modèle est produit en Europe, les futurs changements des critères de bonus ne devraient même pas l’impacter !

Un rapide tour sur le configurateur en ligne permet d’ailleurs de choisir le modèle le plus adapté à ses besoins (techniques) et à ses envies (esthétiques) en seulement quelques clics. Et l’équipement complet de série vous évitera de vous perdre dans les options.

Mentions légales :

* Prix catalogue au tarif conseillé en vigueur au 05/07/2023.

** 5 000 € de bonus écologique et 3 000 € de remise éco Fiat si non éligible au bonus écologique 7 000€ ou 1 000 € de remise €co Fiat si éligible.

Gamme Nouvelle Fiat 600e : Consommations min/max (Wh/km) : de 151 à 152 ; Émissions de CO2 (g/km) : 0 à l’usage. Jusqu’à 409km d’autonomie électrique en WLTP et jusqu’à 604km d’autonomie électrique en ville en WLTP.