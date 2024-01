Cette moto électrique au look branché arrive bientôt chez nous à un prix vraiment abordable

Le constructeur belge de motos électriques Trevor Motorcycles annonce ses projets enthousiasmants à venir : une expansion de la marque en Europe et aux USA, avec de nombreux points de vente, et l'arrivée de la Vince sur les routes.

Chez Trevor Motorcycles, on a décidé de faire des motos électriques stylées. En s’inspirant notamment des modèles de flat-track, ces courses de motos sur un anneau de terre battue, où les pilotes sont de véritables funambules, tout le temps en glisse. Transposez l’esthétique de ces motos dépouillées à l’univers électrique, et vous obtiendrez le premier modèle de la marque belge présenté en 2021, la DTRe Stella.

Si Trevor Motorcycles reste pour le moment relativement confidentiel, la marque fondée par deux passionnés, Jeroen-Vincent Nagels et Philippe Stella semble prête à passer à la vitesse supérieure et à se faire remarquer aussi bien en Europe qu’outre-Atlantique. Une expansion à l’international qui passe par l’ouverture de nombreux points de vente, et qui sera accompagnée par le lancement d’un nouveau produit en 2024, plus abordable.

À l’assaut de l’Europe et des USA

On apprend que Trevor Motorcycles a prévu d’ouvrir par moins de 280 points de vente dans le monde, dont la moitié en Europe de l’Ouest et Royaume Uni, et l’autre moitié aux États-Unis et au Canada. Le but est donc maintenant de trouver les concessionnaires et revendeurs qui seraient prêts à accueillir la marque. Pour y arriver, la marque s’est associée au média et à la communauté The Pack, spécialisée dans la moto électrique.

Une approche qui est plutôt rare dans le monde des start-ups, qui se concentre en général sur la vente en ligne. Ce que n’oublie pas pour autant Trevor Motorcycles avec un site internet qui permet de découvrir et commander la DTRe Stella.

Un modèle plus abordable

Évidemment, la DTRe Stella ne va pas rester longtemps la seule au catalogue puisqu’en cette année 2024, c’est le second modèle DTRe Vince qui va arriver sur les routes, alors qu’il est déjà en pré-commande sur le site. Un modèle qui conserve le look très réussi et minimaliste de moto de flat-track (que l’on doit par ailleurs au designer américain John McInnis qui officie désormais chez Livewire), plus vintage par rapport à des productions plus typées enduro comme chez Cake. De plus, il devrait permettre à la marque de se développer en ce sens qu’il est plus abordable que le premier.

La moto est affichée à un prix tout juste sous la barre symbolique des 10 000 euros, 9950 euros. Pour ce prix là, vous aurez droit à une moto électrique type 125 cc offrant 90 km d’autonomie, et une vitesse de 90 km/h grâce à un moteur de 11 kW (en pic). La DTRe Vince verra ses premières livraisons arriver à l’automne 2024. Pour rappel, la DTRe Stella est elle affichée à 14 375 euros et propose des prestations similaires. Une version moins chère mais non homologuée route est aussi proposée tout juste sous les 13 000 euros.

Et puis la suite s’annonce chez Trevor Motorcycles avec deux autres modèles plus tournés vers la course, les DTRe Race et MX. À suivre !