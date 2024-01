Cette magnifique moto électrique ultra-légère arrive enfin sur les routes

Le constructeur de motos électriques Cake annonce que la livraison des premiers exemplaires de la Bukk, sa moto la plus puissante au catalogue, vient de débuter.

À feuilleter le catalogue numérique de Cake, impossible de douter de la provenance de ce constructeur de motos et scooters électriques. Le design épuré, minimaliste, le tout doublé d’une touche premium nous emmène directement du côté de la Suède. D’ailleurs, cette signature stylistique avait valu à la Kalk, une moto tout-terrain électrique, tout premier modèle de la marque, d’être exposée au Musée du Design de Londres dès 2018.

Depuis, la gamme s’est élargie, du vélo à assistance électrique au scooter urbain hyper coloré, toujours avec un design atypique. Avec un dernier modèle en date qui est un retour aux sources. La Bukk, c’est son nom, est une vraie moto cross, électrique toujours. Mais si la vocation est toujours d’en faire un engin léger et minimal, c’est aussi et surtout le plus puissant de la marque. Et on pourrait très prochainement le croiser sur nos routes puisque Cake a annoncé il y a quelques jours les livraisons des premiers exemplaires !

Ultra-légère

Mettez la nouvelle Bukk à côté de la Kalk, et vous ne verrez peut-être pas tout de suite les différence. Pourtant on voit rapidement que le cadre alu de la nouvelle venue est complètement différent, que la batterie en dessous semble plus grosse (et elle l’est), et que le moteur lui aussi a changé.

Puisque l’on parle de lui, il s’agit d’un moteur développé en interne et baptisé « Jante » pour lequel Cake avait annoncé de hautes performances. Protégé par son caisson en aluminium, il est doté d’aimants permanents et d’un arbre à double roulement.

Au menu, un couple de 71 Nm à l’arbre, et jusqu’à 456 Nm à la roue. La puissance nominale est de 11,01 kW (c’est précis !) et jusqu’à 16 kW en crête. La moto étant légère (69 kilos + 20 kilos de batterie), il y a de quoi envoyer un 0 à 45 km/h en 2,15 secondes, et atteindre une vitesse maximale de 90 km/h.

Côté batterie, amovible, la Cake Bukk opte pour des cellules lithium-ion 21700, une tension de 72 volts et une capacité de 40 Ah / 2,9 kWh. De quoi en théorie offrir jusqu’à 3 heures de marche en condition cross, et jusqu’à 70 km en conditions mixtes. Pour ce qui est de la recharge, Cake indique le 0 à 100 % en 2h45, et 0 à 80 % en 1h55.

Un tarif premium

La Cake Bukk est proposée comme la Kalk avant elle en deux versions : l’une est dépouillée, et réservée au off-road. La seconde ajoute des feux, des clignotants et des supports de plaques pour avoir le droit de rouler sur la route. Comptez 700 euros en plus.

Au configurateur, il est également possible de choisir son kit de suspension, le plus haut de gamme alourdissant la facture de 3 200 euros. Enfin, une option à 200 euros permet de débloquer des réglages avancés de la moto via son application, jouant sur la sensibilité de l’accélération ou encore du contrôle de traction.

Enfin, les prix : comptez 11 070 euros pour la version off-road, et 11 770 euros pour la version homologuée route.