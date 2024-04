La facilité incarnée : ce service vient directement chez vous pour électrifier votre vélo mécanique

Pour convaincre ceux qui hésiteraient encore à électrifier leur vieux biclou, Electribe vient directement à leur domicile pour transformer leur cycle en vélo électrique. Rencontre au festival Vélo In Paris 2024.

Passer au vélo électrique n’est pas obligatoirement synonyme de passer par la case « jeter son ancien vélo mécanique à la poubelle ». La solution d’électrification d’un vélo reste encore une opération peu connue du grand public, qui ne sait pas bien souvent comment s’y prendre. Pour simplifier cette étape et franchir ce cap, Electribe se plie aux besoins et se déplace directement chez le client.

Transformer un vélo en électrique façon nomade

Electribe est la création d’un jeune entrepreneur, Arthur Brossard, un cycliste de la première heure. Avant cette aventure, il travaillait dans un atelier de vélo, où il avait découvert l’électrification. Cependant, il trouvait le contact compliqué avec le client dans cet univers multitâche.

Ce Francilien a ainsi passé le cap début 2023, en lançant sa propre activité nomade. Ainsi, Arthur peut se focaliser tout particulièrement sur l’électrification d’un vélo. Il intervient seul, ou en compagnie de personnes en situation de handicap qu’il forme à l’ESAT Berthier. Mais comment ça marche ?

D’abord, le client remplit un formulaire via le site officiel, puis convient d’un RDV téléphonique et envoie la photo de son vélo. Rapidement, Arthur sait s’il peut ou non le transformer en vélo électrique. Si c’est le cas, il détermine un RDV avec le client.

Le vélo cargo électrique Electribe, entièrement équipé, part donc à la rencontre du client, directement à domicile. Pendant trois heures environ, l’électrification a lieu. Moteur, batterie(s), contrôleur, affichage, capteur et câblages viennent donc progressivement équiper le vélo.

Une électrification de vélo à la carte et subventionnée

Electribe peut transformer tout type de cycle, de l’urbain au VTT en passant par le cargo. La base préférée est une Bafang, qu’il considère comme la plus fiable et avec un meilleur rapport qualité-prix, nous explique-t-il au festival Vélo In Paris 2024. Mais comme le client est roi, celui-ci peut choisir un autre kit d’électrification : Arthur a l’habitude du sur-mesure.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

D’ailleurs, il peut modifier, ajuster ou réparer quelques composants afin d’optimiser le vélo. Une électrification de vélo coûte en moyenne 1 200 euros, la fourchette large étant de 900 à 1 600 euros. Electribe offre en supplément une garantie d’un an sur l’installation complète.

Une somme conséquente oui, mais compatible avec des aides à l’achat de plusieurs centaines d’euros. Le bémol, c’est qu’Electribe fonctionne uniquement à Paris et en Île-de-France. Si l’électrification vous intéresse ailleurs, plusieurs services comme Syklo, Habelo, ou À Fond Gaston le proposent en ateliers partout en France.