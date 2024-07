L’une des principales causes des accidents de la route pourrait bientôt disparaître grâce à cette nouvelle technique

Des chercheurs australiens viennent de sortir une étude présentant les résultats d'une intelligence artificielle, développée pour détecter les conducteurs ivres... via l'expression de leurs visages. Un moyen original pour lutter contre l'alcoolémie au volant, l'une des sources majeures d'accidents mortels.

Nos voitures ont beau devenir de plus en plus sûres, les conducteurs sont souvent à l’origine des accidents mortels. Parmi les sources principales : l’alcoolémie. Un fléau qu’un groupe de chercheurs australiens tentent de contrer via une solution originale : une intelligence artificielle développée pour déterminer l’alcoolémie d’une personne… en scrutant son visage.

Leurs résultats ont été publiés sur la plateforme IEEE Xplore, de quoi se pencher sur les modalités de l’expérience et leurs résultats.

Un entraînement original

Cette intelligence artificielle n’évolue en rien dans son fonctionnement et doit être « nourrie » de données. Pour cela, les cinq chercheurs ont sélectionné 60 sujets et les ont divisés en trois groupes : sobres, faiblement alcoolisés et sévèrement alcoolisés… et les ont fait conduire – dans un environnement adapté, bien entendu.

L’idée : filmer ces participants, en se focalisant sur leurs mimiques, leurs visages et leurs regards, pour entraîner l’IA à reconnaître et estimer le degré d’alcoolémie des conducteurs.

Des résultats encourageants

À la suite de cet entraînement, cette intelligence artificielle a réussi à « détecter des taux d’alcool aussi subtils que 0,5 g par litre de sang (limite légale en France, NDLR), avec une précision de 75 % ». Il reste certes une marche de progression, mais les résultats sont déjà encourageants.

Si cette découverte arrive sur le marché, elle pourrait être utilisée aussi bien à l’intérieur des véhicules, où les caméras se multiplient (notamment pour la conduite autonome), qui pourrait interdire le démarrage de la voiture, que par les forces de l’ordre, leur offrant un moyen supplémentaire de détecter les conducteurs sous emprise d’alcool.

Rappelons que l’alcool reste une des sources majeures des drames sur la route : en France, le ministère de l’Intérieur estime qu’il fut à l’origine de 23 % des accidents mortels enregistrés en 2022.