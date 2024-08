Voici les meilleures voitures électriques à acheter en occasion actuellement

C’est une nouvelle rubrique que nous vous proposons sur Survoltés : les bonnes voitures électriques d’occasion du moment. Tous les trimestres, nous allons vous proposer un petit topo du marché automobile électrique d’occasion et dénicher, pour vous, les modèles au meilleur rapport qualité / prix.

Une concession Renault // Source : Renault

La voiture électrique n’a pas forcément le vent en poupe en ce moment. Malgré une technologie désormais bien éculée, les acheteurs de modèles neufs ne se bousculent pas aux portillons. Preuve en est, les stocks sont pleins, et comme nous vous l’expliquions dans notre sujet dédié, le durcissement des subventions a freiné le marché de l’électrique. Enfin « freiner », ce n’est pas forcément le bon terme, puisqu’il a plutôt été ralenti par rapport aux attentes.

De ce fait, on devrait voir d’ici les prochains mois des voitures électriques moins chères qu’actuellement, notamment pour les modèles européens, les marques chinoises ayant été sanctionnées par des droits de douane supplémentaires.

Aussi, le marché de l’occasion devient plus intéressant pour celui qui cherche une voiture électrique. Elles ne sont pas encore aussi nombreuses que les thermiques et les hybrides, mais il commence à y avoir l’embarras du choix, notamment avec les retours de LLD et de LOA d’il y a trois, quatre ou cinq ans. Le souci, c’est que ces voitures ne bénéficient pas forcément des technologies actuelles et la capacité de la batterie a aussi sûrement diminué, entraînant une baisse d’autonomie. Tous les points à vérifier lors de l’achat d’une voiture électrique d’occasion sont à découvrir au sein de notre dossier dédié.

Toujours est-il qu’en scrutant les petites annonces, nous vous avons dégoté certains modèles plutôt intéressants à nos yeux et au vu de notre expérience, puisque nous avons déjà essayé ces voitures il y a quelques mois ou quelques années.

La bonne occaz’ électrique à moins de 10 000 euros

À ce prix là, nous n’allons pas vous mentir, il n’y a pas grand-chose de rare. Vous trouverez souvent des Renault Zoé blanche d’avant 2019, c’est-à-dire avant la génération actuelle et sortante, qui appartenaient à des collectivités ou des municipalités et dont le financement touche à sa fin.

Sur ce célèbre site de petites annonces automobiles, les Renault Zoé d’avant 2019 sont très nombreuses // Source : La Centrale

Nous avons vu pas mal de modèles de 2017 ou de 2018 et entre 15 000 et 40 000 km, avec des prix oscillants entre 7 990 et 9 990 euros, en fonction des équipements, du kilométrage et de l’état général de l’auto. Attention cependant, car même si les Zoé sont réputées comme fiable avec une bonne batterie, leurs capacités peuvent être altérée. De base, la voiture est annoncée à 325 km d’autonomie WLTP. Avec le temps et en usage réel, certains modèles un peu âgés font deux fois moins.

À moins de 10 000 euros, il y a une poignée d’anciennes Nissan Leaf, et il y a aussi beaucoup de Dacia Spring. Lancée en 2021, les premiers modèles, avec moins de 20 000 km, s’affiche autour de 8 000 euros.

Ça peut sembler être une bonne affaire pour le coup, mais rappelons que la voiture s’échanger à environ 12 500 euros avec le bonus à son lancement, et que l’équipement est très chiche et l’autonomie très réduite avec 230 km WLTP. Il y en a beaucoup sur les sites de petites annonces, de quoi négocier les prix. Pas mal pour une deuxième voiture cela dit.

La bonne occaz’ électrique entre 10 000 et 20 000 euros

Le budget commence à être intéressant, et on trouve de très bonnes petites voitures électriques à ces prix. Mais de moins bonnes aussi.

Nous vous déconseillons de vous laisser séduire par les quelques Mazda MX-30 et autres anciennes Mini électriques qui tournent autour de 19 000 euros, ces voitures possèdent une autonomie assez faible (autour de 200 km) et ont été développées vraiment à la « va-vite » par Mazda et Mini pour qu’elles soient de vraies bonnes voitures électriques. Nous l’avions d’ailleurs souligné dans nos essais à l’époque. Elles sont encore trop chères pour ce qu’elles proposent.

Bien que très mignonne, la première Mini Cooper SE était très chère pour les prestations proposées // Source : Yann Lethuillier

En revanche, autour de 17 000 euros, il y a moyen de se faire plaisir avec une Volkswagen e-up!, dont la production a été stoppée l’an passé. Cette voiture est excellente en usage urbain et bénéficie de bonnes finitions et d’une autonomie satisfaisante avec plus de 250 km, voire même beaucoup plus en usage uniquement urbain. Les modèles de 2023 sont nombreux sur le marché et ils affichent souvent moins de 5 000 km. Ce n’est pas forcément l’affaire du siècle à ces prix, mais ce n’en est pas une mauvaise pour autant.

On commence également à trouver des modèles électriques de chez Stellantis sous les 20 000 euros. Il s’agit de Peugeot e-208, Peugeot e-2008 et autres Fiat 500e de 2022 en général. Si la Fiat 500e est encore trop chère à nos yeux pour les prestations proposées, le duo de Peugeot commence à être intéressant, d’autant plus que ces modèles proposent environ 340 km d’autonomie WLTP. Aujourd’hui ces deux modèles en proposent plus de 400, mais les véhicules d’occasion proposés à ces prix sont de première génération avec une batterie plus modeste et moins performante. La plupart du temps, il s’agit de modèle de milieu de gamme en finition « Allure ».

Toujours chez Stellantis, nous avons pu aussi voir des Citroën ë-C4 légèrement sous les 20 000 euros. La berline aux chevrons reprend les mêmes bases techniques que les Peugeot électriques, mais avec plus de place pour la famille. Les quelques voitures trouvées affichent moins de 20 000 km et sont plutôt bien équipées. À ce prix, « pourquoi pas » avons-nous envie de vous dire, notamment pour les familles au budget serré qui veulent passer à l’électrique.

À nos yeux, la meilleure affaire dans ces ordres de prix, ce sont les premières générations de Hyundai Kona. Techniquement, par rapport au modèle actuel, il n’y a eu que peu d’évolutions et c’est justement parce que le Kona électrique était déjà particulièrement abouti lorsqu’il est sorti.

Hyundai Kona de première génération // Source : Hyundai

Les versions avec la grosses batterie de 64 kWh et plus de 450 km d’autonomie sont encore trop chères, mais celles avec la petite batterie de 39 kWh et une autonomie d’un peu plus de 300 km sont trouvables entre 16 000 et 19 000 euros. La dotation d’équipement est en plus de ça généreuse chez les Coréens. C’est à nos yeux la meilleure affaire en occasion dans cette fourchette de prix.

La bonne occaz’ électrique entre 20 000 et 30 000 euros

Il n’y a pas forcément plus de choix dans cette catégorie par rapport à celle d’au-dessus, mais disons qu’il y a plus de choix de qualité. Outre les modèles de chez Stellantis cités plus haut en finition supérieure et avec moins de kilomètres à l’odomètre, il y a surtout les portes des véhicules du groupe Volkswagen qui s’ouvrent à vous.

Est-ce une bonne nouvelle ? Tout dépend du modèle. Nous vous déconseillerons les ID.3 de 2019 et 2020, les modèles ayant beaucoup de soucis de logiciel (et pas que) à leur lancement. Bonne nouvelle, on trouve des modèles de 2022 et 2023 sous les 30 000 euros, le plus souvent entre 27 000 et 29 000 euros. Elles sont quasiment toutes équipées de la batterie de 58 kWh, octroyant une autonomie de 397 km.

Volkswagen ID.3 de première génération // Source Marius Hanin

À ce prix, l’ID.3 d’occasion commence à devenir intéressante, mais on ne peut pas s’empêcher de vous dire qu’avant la version restylée présentée en mars 2023 et commercialisée à la fin de cette même année avec des améliorations substantielles, l’ID.3 est à éviter à ces prix.

Surtout qu’il est possible de trouver son grand frère, l’ID.4, quasiment au même prix, avec plus de kilomètres, certes, mais pas forcément beaucoup plus. Nous avons des modèles de 2021 avec environ 40 000 km, une batterie de 77 kWh, 520 km d’autonomie WLTP, 204 ch à 29 000 euros.

Pas mal, mais il y a encore mieux, puisque son cousin technique, le Skoda Enyaq, beaucoup mieux fini dans l’ensemble, peut aussi se trouver à moins de 30 000 euros. En revanche, les Enyaq à ce prix sont souvent pourvus de la petite batterie de 58 kWh et 400 km d’autonomie. Mais la recharge rapide (environ 30 minutes) permet de faire de longs trajets avec.

Skoda Enyaq // Source : Marius Hanin

C’est dans cette fourchette de prix que l’on commence aussi à voir arriver les premières Tesla Model 3. Il y a pas mal de modèles entre 2019 et 2022 avec environ 50 000 km dont les prix oscillent entre 28 000 et 30 000 euros. Il est aussi possible d’en trouver autour de 25 000 euros, mais avec plus de 100 000 km. Il y a beaucoup de modèles blancs avec la batterie de 75 kWh et environ 600 km d’autonomie, mais aussi quelques modèles dotés de la batterie de 60 kWh, plus récents, et avec une autonomie d’un peu plus de 450 km.

Tesla Model 3 // Source : Taun Stewart sur Unsplash

Il y a du choix globalement, et nous avons même trouvé quelques Model S dans cet ordre de prix ! Elles sont généralement d’avant 2017 et avec bien plus de 100 000 km au compteur, mais le rapport qualité / prix est au rendez-vous à nos yeux, d’autant plus que la batterie vieillie plutôt bien.

La bonne occaz’ électrique à plus de 30 000 euros

Nous n’irons pas forcément plus haut en termes de prix, car la majorité des clients n’ont pas forcément beaucoup plus de budgets à mettre dans une voiture, même électrique et surtout d’occasion. Nous vous avons ainsi regroupé les voitures électriques les plus intéressantes à nos yeux au-dessus de ce seuil, et surtout celles qui ont le plus « perdu » en valeur par rapport au prix du neuf.

Globalement, à partir de 30 000 euros, vous aurez l’embarras du choix, notamment si vous êtes à la recherche d’un modèle familial. Sans partir vers des prix exorbitants, il est possible de trouver des Volvo XC40 Recharge pour un peu moins de 40 000 euros, tout comme des Hyundai Ioniq 5, mais le plus souvent avec la petite batterie de 58 kWh. Il est même possible de trouver des modèles plus premium, du type Audi Q4 e-tron avec la grosse batterie de 82 kWh, mais avec un kilométrage qui dépasse les 60 000 km.

Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France

Renault Mégane EV60, Mercedes EQA et autres Kia EV6 commencent à être accessibles pour environ 35 000 euros, mais si la Mercedes et la Renault se trouvent autour de 30 000 km à ce prix, la Kia EV6 en possédera plus du double au même prix. Le crossover coréen possède plus d’équipements de série, une autonomie de plus de 500 km avec la batterie de 77,4 kWh et une puissance de 325 ch. À ce prix, l’EV6 commence à être intéressante à nos yeux, d’autant plus qu’il s’agit de l’une des meilleures voitures électriques du marché.

Kia EV6 // Source : Yann Lethuillier

Dans cette fourchette de prix, les Tesla sont très nombreuses. Aux alentours de 35 000 euros, on commence à avoir des Tesla Model Y Propulsion et Grande Autonomie (mais avec plus de kilomètres), tandis que les Ford Mustang Mach-E, qui étaient affichés à des prix délirants en neuf à leur lancement, se trouvent désormais à peine au-dessus de 30 000 euros pour certain.

Ford Mustang Mach-E // Source : Marius Hanin

Le SUV américain a vu sa cote dégringoler ces derniers mois, et même si, à ce prix, il s’agit de la « petite » batterie de 76 kWh et environ 400 km d’autonomie, c’est l’assurance de rouler électrique un peu différent par rapport à un Tesla Model Y par exemple.

Certaines Mustang Mach-E en autonomie étendue, c’est-à-dire avec l’accumulateur de 99 kWh et 600 km d’autonomie passent sous les 40 000 euros, avec de nombreux équipements. Pas mal pour un modèle qui s’échangeait à plus de 65 000 euros il y a encore deux ans…