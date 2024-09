Le nouveau moteur électrique pour vélo, les reportages de TF1 sur la voiture électrique et la guerre contre les fatbikes électriques – Le récap’ Survoltés

Cette semaine était chaude sur l’actualité 100 % électrique. Un nouveau moteur pour vélo électrique qui s’attaque frontalement à Bosch et Shimano, les reportages de TF1 sur la voiture électrique qui font scandales, et la guerre contre les fatbikes électriques qui continue.

Le moteur Brose S Mag, amélioré en 2024. // Source : Brose

Ce nouveau moteur ultra puissant pour vélo électrique arrive bientôt et devrait faire mal à Bosch et Shimano

Le fabricant allemand de moteurs pour vélos électriques Brose va enfin lancer son moteur Drive3 Peak en 2025, après un léger retard au démarrage en raison d’un souci sur l’actuelle génération.

« 13 euros pour faire 100 km » : c’en est trop, TF1 raconte vraiment n’importe quoi sur la voiture électrique

« 13 euros pour faire 100 km ». Ce chiffre, avancé dans un récent reportage de TF1, a de quoi faire bondir les propriétaires de véhicules électriques. Mais au-delà de cette approximation flagrante, c’est toute une série de sujets diffusés par la chaîne qui pose question.

La guerre contre les fatbikes électriques illégaux se poursuit : des milliers de modèles rappelés et modifiés

Les Pays-Bas ont décidé de mener une guerre contre les fatbikes électriques bien trop faciles à débrider. Après plusieurs saisies menées par l’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT), le plus gros fournisseur de fatbikes du pays, La Souris, a décidé de rappeler tous ses modèles écoulés pour les mettre à jour. L’objectif ? Rendre plus difficile, voire impossible, le débridage du véhicule.