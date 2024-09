Grâce à carVertical, votre future voiture d’occasion n’aura plus aucun secret pour vous

Vous avez trouvé la voiture d’occasion de vos rêves, mais hésitez encore à franchir le pas ? C’est normal ! Acheter une voiture d’occasion n’est pas un acte anodin et mieux vaut être sûr de son choix. Grâce à carVertical et son historique détaillé, vous saurez tout ce qu’il y a à savoir sur votre (futur) véhicule en quelques clics.

Si acheter un sèche-cheveux, un frigo ou un livre d’occasion est assez simple, et (presque) sans risque, acheter une voiture nécessite un peu plus de réflexion.

Car acheter une voiture d’occasion, ce n’est pas seulement acheter une voiture moins chère. C’est aussi acheter une voiture qui a une histoire, un vécu. Une voiture qui a potentiellement déjà eu des problèmes. Des accidents dans les cas les plus graves. Autant d’éléments qui pèsent dans la décision d’achat, et que l’on ne possède pas forcément au moment de conclure la vente.

Comment faire, dès lors, pour mettre toutes les chances de son côté ? Faire appel aux services de carVertical par exemple. Grâce à une simple immatriculation, ou au numéro VIN (Véhicule Identification Number), la société est capable de fournir un rapport détaillé sur l’historique d’un véhicule. Une aubaine pour affiner son avis et séparer le bon grain de l’ivraie.

carVertical : un service pionnier pour aider les acheteurs de véhicules d’occasion

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de carVertical et pourtant ce service pourrait bien radicalement changer la manière dont vous allez acheter votre prochaine voiture d’occasion. Fondée en 2017 en Lituanie, la société a pour vocation de fournir à ses clients une information la plus complète possible sur un véhicule donné. Kilométrage, accidents, vols, images : la société collecte de nombreuses données qui peuvent s’avérer cruciales au moment de choisir sa nouvelle voiture.

Un concept aussi simple qu’innovant qui a permis à carVertical de connaître une croissance fulgurante puisque la société est aujourd’hui présente dans 28 pays dont les USA, l’Australie, le Mexique et bonne partie de l’Europe (dont la France). Avec une base de données regroupant à l’heure actuelle un peu plus de 22 millions de véhicules, la société se positionne comme l’une des références en la matière.

Le principe derrière carVertical est extrêmement simple. Tout commence par le VIN (NIV ou Numéro d’Identification Véhicule en français), une chaîne de 17 caractères attribués à chaque véhicule (voiture, utilitaire, bus, camion ou remorque). Ce dernier fait office de « carte d’identité » du véhicule et permet de retracer une bonne partie de son historique. De nombreux services (réparation, force de l’ordre, etc) l’utilisent pour conserver une trace des évènements concernant le véhicule associé.

Il suffit de donc de fournir le VIN, ou un numéro d’immatriculation (même si c’est moins efficace) à carVertical pour obtenir un rapport qui regroupe tout ce que vous devez savoir sur le véhicule recherché.

Pour générer les rapports qu’elle envoie à ses clients, carVertical se sert des données obtenues via le VIN, mais collecte aussi tout un tas d’autres informations. Des informations chinées auprès d’une multitude de sources comme les registres d’état, les compagnies d’assurance, les centres de contrôle technique, les ateliers de réparation ou encore des associations internationales. De quoi dresser un portrait très complet de chaque véhicule répertorié dans sa base de données.

Des informations précieuses pour faire un choix éclairé

Mais que comportent exactement les rapports fournis par carVertical ? Eh bien principalement des données relatives à l’état et l’histoire du véhicule concerné. Vous obtiendrez ainsi :

un état des lieux des dommages passés et présents recensés pour ce véhicule, ainsi que le nombre de contrôles techniques effectués ;

des images qui permettent de jauger l’apparence du véhicule ;

des relevés du compteur kilométrique et, en cas de doute, un indice de probabilité de fraude au compteur ;

la liste des changements de propriétaire pour savoir si le véhicule a souvent été vendu, ainsi que les pays dans lesquels il a été immatriculé ;

un relevé des infractions liées à ce véhicule (accident et vols) ;

une liste des éventuels rappels de sécurité émis par les constructeurs concernant ce véhicule.

carVertical inclus aussi dans son rapport diverses informations d’ordre général comme la liste des défauts courants pour tel ou tel type de véhicule, ou bien le prix approximatif de ce dernier sur le marché.

La somme de ces informations et leur diversité, permet de dresser un portrait assez précis de l’état d’un véhicule. Des éléments comme la fréquence du changement de propriétaire, les accidents ou l’historique des réparations permettent, par exemple, de savoir si la voiture est un gouffre financier, ou présente un danger lorsque l’on roule avec. De quoi s’assurer que l’on n’est pas en train de commettre une erreur, éviter de mauvaises surprises après l’achat et, pourquoi pas, obtenir de solides arguments pour faire baisser le prix auprès du vendeur.

Vous souhaitez acheter une voiture d’occasion, ou tout simplement obtenir des informations sur votre véhicule actuel et le service proposé par carVertical vous intéresse ? Aucun problème. Il vous suffit, en effet, de vous munir du VIN ou de l’immatriculation du véhicule, et de vous rendre sur le site de carVertical pour le rentrer dans la fenêtre de recherche. Vous verrez ensuite si la base de données de carVertical possède ou non une entrée pour le véhicule désiré ainsi qu’un résumé des informations qu’elle contient.

Si une telle entrée existe, vous pourrez ensuite acheter le rapport complet pour le consulter, et recevoir une copie directement par mail. carVertical propose actuellement de découvrir ses services à partir de 23,99 euros au lieu de 29,99 euros en temps normal. Les lecteurs de Frandroid bénéficient toutefois d’une réduction de 20 % supplémentaire grâce au code de réduction exclusif frandcarvertical.