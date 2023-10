Pourquoi le nucléaire a déjà perdu la bataille face à l’énergie solaire

En jetant un œil aux chiffres actuels, il pourrait sembler que le nucléaire est le roi inébranlable de la production d'électricité en France. Cependant, une tempête solaire se prépare à l'horizon.

À première vue, le panorama énergétique français semble immuable : durant les dernières 24 heures, l’énergie nucléaire génère encore 64 % de l’électricité, tandis que le solaire ne dépasse guère 5 %. Cependant, selon de nouvelles études et tendances du marché, le photovoltaïque est en passe de bouleverser cette dynamique.

Le tournant du photovoltaïque

De plus en plus d’experts pensent que l’énergie solaire va devenir la grande star de notre mix énergétique. En fait, même si on ne fait rien de plus pour encourager les énergies renouvelables, le solaire va prendre le dessus. Pourquoi ? Tout simplement, parce que produire de l’électricité grâce au soleil coûte de moins en moins cher et que l’industrie est en plein boom.

Selon les prévisions de E3ME-FTT, l’énergie solaire photovoltaïque est destinée à dominer le mix énergétique, même sans politiques supplémentaires en faveur des énergies renouvelables. Cette prévision se base sur des éléments tangibles : les coûts du solaire chutent rapidement, surpassant toutes les alternatives, tandis que la capacité de production de cette industrie s’accroît à un rythme effréné.

En fait, son adoption exponentielle et son taux d’apprentissage élevé laissent présager que, vers 2030, l’énergie éolienne terrestre et offshore, bien que continuant de croître en volume, verront leurs parts de marché éclipsées par le solaire.

La tendance à la prédominance du solaire est particulièrement visible en Chine, tandis que des régions comme l’Afrique et la Russie accusent un retard, malgré le potentiel technique africain et une faible saisonnalité. Les raisons ? Des aspects non financiers, tels que la confiance dans les nouvelles technologies et la flexibilité du réseau. Ce marché mondial voit d’ailleurs l’émergence de poids lourds dans le secteur solaire, notamment chinois, tels qu’EcoFlow, Bluetti, Anker et Jackery.

Des innovations en faveur du renouvelable

L’étude publiée dans Nature et menée par l’Université d’Exeter et de l’University College London souligne l’importance de l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables. Femke Nijsse, une experte du domaine, nous dit que les innovations technologiques et la manière dont les entreprises adoptent ces nouvelles technologies font toute la différence. Elle ajoute que les avancées récentes dans la technologie solaire sont impressionnantes.

Il existe un cercle vertueux entre l’adoption de la technologie et l’efficacité accrue des entreprises à l’utiliser. En intégrant cette dynamique, on peut mieux appréhender la croissance phénoménale du solaire ces dernières années et pour les années à venir.

Néanmoins, des défis subsistent. Les infrastructures actuelles, conçues principalement pour le transport d’électricité des grandes centrales vers les consommateurs, sont un frein à l’expansion du solaire. L’urgence serait maintenant à la transition vers une production décentralisée et variable, nécessitant une refonte des réseaux électriques et la construction d’installations de stockage.

Une énergie solaire abordable

C’est loin d’être la seule étude qui évoque cette vision de l’avenir énergétique. DNV, une entreprise de Norvège créée en 1864 pour contrôler les navires, est devenue un gros acteur dans la gestion des risques. Chaque année, elle sort un rapport sur l’évolution de l’énergie dans le monde jusqu’en 2050. La version de 2023 est la 7ᵉ et elle est disponible gratuitement. Dans ce rapport, il y a une partie intéressante sur l’énergie solaire à la page 64.

En gros, ils disent que si au début des années 2000, on installait du solaire pour une puissance de 4 GW chaque année, en 2022, c’était 250 GW par an. Et ils pensent que ce sera même 730 GW par an en 2050. En plus, ils estiment qu’en 2050, 60 % des installations solaires auront un système pour stocker l’énergie. Au total, on pourrait avoir une capacité de 15 TW de solaire en 2050, soit 10 fois plus qu’en 2022.

Les prévisions de DNV ne se limitent pas seulement à la quantité d’énergie solaire produite. Ce qui est aussi étonnant, c’est à quel point l’énergie solaire devient de moins en moins chère. Pour comprendre le coût, on parle souvent du coût actualisé de l’énergie (LCOE en anglais). C’est un calcul qui prend en compte tous les frais liés à une installation d’énergie, de sa mise en place à sa fin de vie.

Aujourd’hui, selon DNV, l’électricité produite par le solaire coûte en moyenne 0,041 $/kWh sans système de stockage et 0,069 $/kWh avec stockage. Ces coûts sont basés sur un investissement initial de 870 $/kW. Mais il y a une bonne nouvelle : DNV pense que ces coûts initiaux pourraient descendre en dessous de 700 $/kW après 2030 et même atteindre moins de 560 $/kW d’ici à 2050. Grâce à ces baisses, le LCOE pourrait chuter à moins de 0,020 $/kWh et autour de 0,04 $/kWh avec un système de stockage.

Ces chiffres sont surtout valables pour de grosses installations au sol, donc pour quelqu’un en France qui voudrait mettre des panneaux solaires sur son toit, les chiffres pourraient être différents. Et même si DNV est une source fiable, leurs prévisions restent des prévisions. Il y a toujours des incertitudes sur le futur de l’énergie.

Cela dit, une chose est claire : DNV pense que le coût de l’énergie solaire pourrait être divisé par deux d’ici à 2050, et une grande partie de cette baisse pourrait se voir dès 2030. Si on ajoute à ça que l’électricité traditionnelle coûte de plus en plus cher, le solaire (surtout avec stockage) pourrait devenir très rentable dans les années à venir. On comprend mieux pourquoi c’est un domaine clé de la transition énergétique, et pourquoi E3ME-FTT est persuadé que le marché mondial de l’énergie sera dominé par le solaire d’ici à 2050.

De son côté, le nucléaire deviendrait encore plus minoritaire (au niveau mondial) qu’il ne l’est actuellement.