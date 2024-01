Beem fait boom et passe des stations solaire Plug & Play à un écosystème domestique complet

Beem Energy complète son concept original de panneau solaire design et Plug & Play, le Beem Kit, par un écosystème énergétique complet. Outre de nouveaux panneaux photovoltaïques, Beem Energy propose également un système de batterie intelligente, visant soit à l'autonomie énergétique, soit à de substantielles économies

Beem est l’un des précurseurs français des panneaux solaires Plug & Play. Une offre très grand public qui propose une installation simplissime, des panneaux au design élégant et une application aussi claire qu’intuitive. Le constructeur passe à l’étape supérieure avec pas moins de trois nouveaux produits qui viennent compléter son offre existante. L’ambition est simple et claire : accélérer la transition énergétique des foyers français et les aider à devenir plus indépendants en matière d’énergie, de production et de stockage.

Beem Energy veut militer pour votre autonomie énergétique

L’offre de la marque s’articule autour de son application déjà disponible pour ses panneaux Plug & Play Beem Kit. Chacun des nouveaux produits s’intègre totalement à elle pour un suivi de sa production et bientôt de son stockage énergétique en temps réel. La société lance donc pas moins de trois produits phares : Beem On, Beem Roof et Beem Battery, chacun jouant un rôle clé dans ce nouvel écosystème énergétique.

Beem On

Ce panneau solaire Plug & Play perd l’aspect design du Beem Kit. Toutefois, le constructeur se fait pardonner par une puissance de 460 Wc, contre 300 Wc ou 420 Wc pour le Beem Kit. De plus, le prix est de 490 euros contre 499 euros pour le Beem Kit 300 Wc et 699 euros pour le 420 Wc. L’installation est pensée pour se faire au sol, contre un mur ou une rambarde de balcon. Il propose un système d’inclinaison qui s’apparente à celui utilisé par les transats. Ainsi, vous pourrez modifier très facilement l’inclinaison des panneaux en fonction de la saison.

Le Beem On affiche un design bien plus classique et des dimensions de 2 m x 1,2 m. De plus, il intègre la technologie de panneaux bifaciaux, le dessous du panneau peut donc produire de l’énergie si la lumière l’atteint. Le Beem On est conçu pour s’adapter simplement aux différentes configurations de toiture et est accompagné d’une application intuitive pour une gestion efficace de l’énergie produite.

Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser des économies annuelles moyennes de 240 euros sur une période de 25 ans. Chiffres valables pour une installation dans la ville de Nantes.

Beem Roof

Avec Beem Roof, l’entreprise française passe à l’étape supérieure. Il s’agit d’une offre de service d’installation de panneaux photovoltaïques sur mesure. L’offre démarre à 9 000 euros (6 000 euros d’aides déduites) pour un système standard de 3 kWc, 4,5 kWc ou 6 kWc. Une solution qui permet, par exemple, à un foyer nantais de réduire les dépenses énergétiques jusqu’à 28 000 euros sur 20 ans et peut amener l’autonomie énergétique d’un foyer moyen à 40 %.

Beem Battery

Cette batterie de stockage d’énergie modulaire est la clé de voûte de l’autonomie énergétique vue par Beem. Elle se compose de modules de stockage à un onduleur hybride intégré. Elle permet aux utilisateurs de stocker l’énergie excédentaire produite pendant la journée pour une utilisation ultérieure, offrant une autonomie énergétique allant jusqu’à 80 %. En cas de coupure, la Beem Battery assure une autonomie allant jusqu’à 24 heures.

De plus, vous pouvez injecter du courant à la demande pour répondre à certains besoins, et ainsi optimiser votre production et votre consommation d’électricité solaire. Selon la marque, une installation Beem Roof 6 kWc associée à la Beem Battery 6,7 kWh assure une autonomie de 78 %, générant des économies cumulées d’environ 37 000 euros sur 20 ans pour un foyer nantais. Si l’installation est principalement assurée par des professionnels, les bricoleurs aguerris pourront également réaliser l’opération.

Ce produit ne sera pas vendu seul, mais uniquement associé à des panneaux Beem (Plug & Play et en toiture). Les prix démarrent à 7 500 euros (installation par l’utilisateur) pour le premier cas et 11 900 euros (aides déduites) dans le second. Pour marquer le lancement, les 100 premiers projets bénéficieront d’une remise exclusive de 500 euros.