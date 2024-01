Cette impressionnante moto électrique ne laissera personne indifférent sur son passage

La moto d'Akira, ça vous dit quelque chose ? Ce studio espagnol spécialisé dans l'ameublement (rien à voir, quoique...) a décidé de la produire en petite série. Et elle est 100 % électrique.

Rien ne prédestinait ce studio de design espagnol spécialisé dans l’ameublement à produire… une moto électrique ! Quoique à y regarder de plus près, les goûts de ses créateurs sont déjà largement orientés vers l’automobile et le deux-roues. En effet, Carles Bel et Jesus Bel de Bel y Bel (« aucun lien, fils unique » pour ceux qui ont la réf) aiment recycler d’anciennes parties de carrosserie notamment de voitures ou de scooters pour en faire des objets : un avant de Fiat 600 transformé en canapé, un bureau reprenant la proue d’un combi VW ou encore une coque de fauteuil en carénage de Vespa.

Le Segway façon Vespa… … ou le solo wheel vintage !

Bel y Bel ne s’arrête pas là et est même allé jusqu’à rhabiller un Segway ou un solowheel pour lui donner une allure de Vespa. C’est très réussi ! Sauf que le vintage, c’est sympa, mais l’autre passion des fondateurs, ce sont apparemment les mangas. De quoi donner des idées à ces deux bricoleurs de génie qui sont allés jusqu’à reproduire l’une des motos les plus emblématiques du genre : celle de Shotaro Kaneda dans Akira !

Elle roule !

En réalité, ce n’est pas la première fois que des passionnés s’attaquent à la reproduction grandeur nature de la moto imaginée par le grand Katsuhiro Otomo. Mais celle de Bel Y Bel nous a tapé dans l’œil pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’elle roule. La seconde, c’est qu’elle est électrique. La troisième, c’est qu’elle va être produite en petite série !

Reprenons dans l’ordre. Oui la moto que vous avez devant les yeux roule bel et bien et n’est pas juste une maquette de salon. D’après nos confrères de Ride Apart, si la première version se préparait à intégrer un moteur Yamaha de 250 cm3, mais de manière hybride avec un moteur électrique pour la roue avant, la version définitive est 100 % électrique. Le moteur développerait 5 kW de puissance, tandis que pour coller au maximum à la bande dessinée, la moto intègrerait trois niveaux de puissance et une marche arrière.

Côté équipement, l’instrumentation est 100 % numérique, la suspension est pneumatique à l’avant et à l’arrière, le feu LED est escamotable à l’avant, le carénage est en fibre de carbone… Et même les jantes dispose d’un éclairage à LED !

Un peu de sous, et beaucoup de patience

Si vous avez été biberonné aux mangas Akira, alors cette moto vient très certainement de rejoindre votre wishlist des choses non indispensables à posséder absolument. Ça tombe bien, Bel y Bel va en produire deux. Déjà vendues.

Mais une série limitée serait malgré tout en préparation. Pour la modique somme de 20 000 euros l’exemplaire, ce qui ne paraît pas non plus excessif si l’on considère que la production est entièrement artisanale et nécessite plusieurs mois. Du coup, il faudra quand même être très patient pour chevaucher comme Shotaro Kaneda !