Les motos électriques vont enfin pouvoir se recharger sur les bornes ultra-rapides des voitures

La start-up indienne Raptee energy prend une longueur d'avance sur la moto électrique en dévoilant sa plateforme à haute tension permettant de recharger avec le connecteur Combo CCS2 (le même que sur les voitures) sur les bornes de recharge ultra-rapide.

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité du deux-roues électrique, il ne vous aura sans doute pas échappé que l’Inde a pris une sacrée longueur d’avance dans le domaine. Un peu comme celle de la Chine avec l’automobile électrique. Il y a quelques jours, c’est l’État du sud de la superpuissance sud-asiatique, le Tamil Nadu, qui organisait des journées investisseurs, le Tamil Nadu Global Investors Meet (GIM).

L’occasion pour la région de montrer son savoir-faire en matière de fabrication de véhicules électriques. En témoigne cette start-up qui a présenté une technologie de moto électrique à haute tension. Une première mondiale, avec un prototype, et une production imminente !

150 km d’autonomie

Raptee Energy est basée à Chennai, et s’est mis en tête d’innover afin de redéfinir la mobilité électrique telle qu’on la connaît actuellement. Cela passe notamment par optimiser les capacités de la moto zéro émission. C’est dans ce sens que la start-up a dévoilé un prototype de moto au carénage transparent qui laisse entrevoir le système haute tension qu’elle intègre et qui pourrait très prochainement révolutionner le milieu.

La société se félicite en effet de proposer un groupe motopropulseur qui offre à la fois beaucoup de couple et une vitesse maximale constante. Dans le détail, la moto de Raptee permet une vitesse maximale de 135 km/h et une accélération de 0 à 96 km/h en 3,5 secondes. Quant à l’autonomie réelle, elle est annoncée à 150 kilomètres sur une seul charge.

CCS 2 embarqué

Alors c’est sûr, sur le papier les performances ne paraissent être particulièrement révolutionnaires. Mais surtout, la moto est capable de se charger sur les stations de charge rapide avec un connecteur Combo CCS 2. Et c’est bien là qu’il y a du changement !

Grâce à son chargeur haute tension intégré, la moto recharge 80 % de sa capacité en 45 minutes. Ou alors peut récupérer 40 km en 15 minutes de charge.

On ne connait pas plus les caractéristiques de ce prototype, en termes de puissance ni de capacité de batterie. Et finalement ce n’est pas vraiment le sujet non plus. En revanche si l’on compare à ce qui se fait de plus pointu sur notre marché, on se rapproche par exemple d’une Zero Motorcycles SR/F, dont l’autonomie est l’une des meilleures sur le marché (283 km en ville et 188 km ville/autoroute) et qui, avec l’option charge rapide 6 kW nécessite un peu plus d’une heure pour recharger 95 % de la capacité de batterie.

Mais elle ne propose toujours qu’une connectique de Type 2 (celle de la recharge lente), et pas encore Combo CCS. Seule la marque italienne Energica propose pour le moment une recharge rapide en courant continu avec une prise Combo CCS, à une puissance d’environ 23 kW. De quoi passer de 0 à 80 % en une quarantaine de minutes environ sur une borne compatible. Super73 travaille de son côté à une recharge en 15 minutes, avec la future C1X.

Lancement imminent

Si cette plateforme haute tension de Raptee Motorcycles est l’une des premières au monde pour une moto, elle n’en est pas moins proche d’une réalité industrielle. En effet, la start-up a déjà une usine à Chennai dotée d’un centre de recherche et développement de pointe, qui emploie au total 470 personnes. Le lancement officiel de cette nouvelle plateforme haute tension est déjà annoncé pour avril 2024.