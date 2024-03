Cette magnifique moto électrique à l’autonomie XXL arrive en Europe

Ultraviolette est une start-up indienne qui a battu des records d'autonomie avec ses motos électriques, et qui annonce une arrivée imminente sur le Vieux Continent.

Vous ne la connaissez peut-être pas encore. Et, pourtant, c’est sans doute l’une des marques de motos électriques les plus prometteuses actuellement. Son nom ? Ultraviolette. Il s’agit d’une start-up indienne qui commercialise déjà depuis 2022 sur son marché national la F77, sa toute première moto zéro émission. Un roadster au look sportif et moderne qui donnerait envie de passer à l’électrique à n’importe quel motard récalcitrant. Il faut dire que son design est particulièrement réussi. Et sa fiche technique est non moins prometteuse !

Avant de rentrer dans les détails de cette Ultraviolette F77, sachez quand même que la marque ne compte pas rester seulement en Inde et propose un plan de déploiement international pour les mois, années à venir. Et la bonne nouvelle, c’est que ça arrive bientôt chez nous !

L’Europe avant le reste du monde

Si récemment encore, il n’y avait pas vraiment de date de déploiement pour l’Europe, on en sait désormais davantage. Sur le calendrier de la marque que l’on peut trouver sur le site d’Ultraviolette, le Vieux Continent est en effet la prochaine cible, avec une arrivée prévue dès ce second trimestre 2024. Imminent donc ! On ne sait pas encore exactement les conditions dans lesquelles la marque débarquera chez nous, ni sur quels marchés spécifiques, mais cela devrait être précisé rapidement.

À noter que l’Europe fait partie de la Phase 3 du déploiement de la marque, juste après une Phase 1 et une Phase 2 qui ne concernaient qu’un déploiement progressif à travers les grandes villes d’Inde. Et notre continent de passer avant le reste du monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Japon et Asie du Sud-est qui restent encore à annoncer.

Autonomie impressionnante, mais…

Une chose est sûre, c’est que chez nous, on va guetter l’arrivée de l’Ultraviolette de près car la fiche technique est très prometteuse. À commencer par les performances avec une puissance en pic pour la F77 Original de 27 KW, l’équivalent de 36 chevaux, et 85 Nm de couple. De quoi annoncer 140 km/h en pointe, un 0 à 60 km/h en 3,4 secondes et 100 km/h en 8,3 secondes.

Deux versions plus puissantes existent, la F77 Recon et la F77 Space Edition (série limitée) de respectivement 29 et 30,2 kW (39 et 41 ch), 95 et 100 Nm, et des vitesses de pointe qui passent à 147 et 152 km/h. Sur la plus puissante, le 0 à 60 km/h est exécuté en 2,9 secondes, et les 100 km/h atteints en 7,8 secondes.

Côté batterie, la version la moins puissante opte pour une capacité de 7,1 kWh, tandis que les deux supérieures passent à 10,3 kWh. De quoi annoncer des chiffres d’autonomie impressionnants : respectivement 206 et 307 km ! Mais attention, car ces données sont sans doute optimistes car ils ont été mesurés selon le cycle indien IDC, différent de notre WLTP ou WMTC. Pour la recharge, il est possible de récupérer 35 km par heure, voire jusqu’à 75 km avec un chargeur spécial en option.

Des prix abordables, et une série spéciale vendue en 90 secondes

En allant sur le site internet d’Ultraviolette, on note aussi la présentation d’une série spéciale de la F77 baptisée Space Edition. Comme son nom l’évoque, elle a été réalisée en hommage à l’odyssée spatiale indienne, elle n’était limitée qu’à 10 exemplaires. Et tous ont été vendus en moins de temps qu’il ne faut pour le dire : 90 secondes !

Il faut dire que sous son carénage blanc qui fait penser à une navette spatiale, elle utilise des matériaux « de qualité aérospatiale », comme de l’aluminium de qualité 7075 pour la carrosserie, ou encore une peinture résistante aux UV. Comme on a pu le voir plus haut dans les spécificités techniques, c’est aussi la plus puissante et la plus performante de toutes !

Parlons un peu de prix car vendue 560 000 roupies, c’est aussi la plus chère de toutes. Pourtant si l’on fait la conversion, un peu moins de 6 200 euros, ça ne paraît vraiment pas cher chez nous ! Les autres modèles sont donc forcément moins chers : à partir de 380 000 roupies, l »équivalent actuel de 4 195 euros ! La version Recon à batterie supérieure et moteur plus puissant est elle à environ 5 000 euros (460 000 roupies).

Le rapport prix/performance de cette Ultraviolette F77 paraît imbattable… Mais quand elle arrivera chez nous, attendez-vous à des prix bien plus élevés en raison du transport et des taxes !

Un record d’autonomie et des prix décernés

En 2023, la F77 a fait parler d’elle grâce à l’un de ses premiers clients qui s’est lancé dans un grand voyage à son guidon. Il a parcouru pas moins de 6 727 km à travers 14 états indiens, de Chennai à Bangaluru, ce qu’il a fait sur une durée de 22 jours. Soit une moyenne de 305 km par jour, à des températures oscillant entre 45°C et -15°C. Ce voyage a valu à Baala Manikandan de rentrer dans les livres des records d’Inde et d’Asie, comme étant la plus grande distance parcourue en moto électrique en aussi peu de temps.

L’Ultraviolette F77, si elle n’est pas encore dans nos contrées, n’est pas passée inaperçue, et a déjà reçu plusieurs prix internationaux. Notamment des médias britanniques comme avec nos confrères d’Autocar qui lui ont décerné le prix de la moto électrique de l’année 2024. Dès l’année dernière, c’est Top Gear qui lui avait décerné le trophée de la moto de l’année. Il ne reste plus qu’à attendre sagement que cette Ultraviolette F77 arrive chez nous pour voir si elle fera une entrée aussi fracassante !