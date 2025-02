Ce petit scooter électrique, léger comme une plume et polyvalent, arrive en France

Ciao bella, voici l’XKP80 ! Askoll, l’un des pionniers de la mobilité électrique en Italie, dévoile en ce début d’année 2025 son tout nouveau scooter électrique. Une machine pensée pour la ville qui possède une autonomie pouvant aller jusqu’à 101 km avec une seule charge, le tout avec une vitesse maximale de 80 km/h.

Depuis dix ans, la marque italienne Askoll conçoit des véhicules urbains 100 % électriques. Le constructeur commercialise déjà en France plusieurs petits scooters électriques et plusieurs vélos à assistance électrique.

Avec le nouveau XKP80, Askoll pousse encore plus loin ses ambitions et propose un modèle plutôt performant et plus polyvalent que ce qu’il a l’habitude de faire.

L’Askoll XKP80 en quelques chiffres

Lignes épurées, silhouette aérodynamique et finitions soignées, le XKP80 joue la carte du chic, même si on a du mal à appréhender les lignes latines de certains autres scooters italiens. Celles-ci sont plus consensuelles et se fondent globalement parmi tous les autres scooters électriques du marché. Nous sommes très loin d’un joli Vespa !

Sous son carénage banal mais toutefois soigné, le XKP80 cache un moteur de 4,1 kW (5,6 ch) et 160 Nm de couple, suffisamment puissant pour atteindre une vitesse de 80 km/h. De quoi rouler sereinement en ville et même s’attaquer aux axes périurbains sans problème.

Côté autonomie, ses batteries amovibles (1,7 kWh et 8 kg chacune) permettent de parcourir jusqu’à 101 km avant de devoir recharger. Idéal là encore pour les trajets du quotidien ! Elles peuvent se recharger sur une prise domestique en 6 heures.

Petit bonus bien pensé : la fonction « Boost ». Une pression sur un bouton du guidon et hop, le scooter libère toute sa puissance sur une courte durée pour se faufiler avec aisance dans la circulation dense. Le scooter semble plutôt maniable avec un poids contenu de seulement 71 kg.

Un marché déjà bien fourni

L’XKP80, ce n’est pas juste un deux-roues, c’est aussi un scooter connecté. Grâce à l’application myAskoll, on peut allumer le scooter à distance, le géolocaliser, enregistrer ses trajets et même suivre son empreinte carbone. On émettra quelques doutes sur la fiabilité du calcul de « l’empreinte carbone », mais pourquoi pas !

Disponible au prix de 5 390 euros, le XKP80 est disponible dès à présent chez les revendeurs. Le scooter est accessible aux permis A1, A2, A et B.

Le petit scooter italien devra faire face à une concurrence déjà féroce, notamment du côté de chez Easy-Watts avec les e-presto Max, e-coral et autres e-trax air, ou encore la MQi GT Evo de chez Niu.