Sur les 4000 trottinettes électriques disponibles en libre-service à Marseille, 1500 d’entre elles vont être retirées de la circulation, a annoncé le maire de la ville, Benoît Payan. La faute à une mauvaise gestion et régulation des flottes.

« Si j’avais autant de lignes de métro qu’à Paris, j’enlèverais toutes les trottinettes ». Le maire de Marseille, Benoît Payan, n’y va pas avec le dos de la cuillère concernant ces engins disponibles en libre-service, et exploités par les trois opérations Bird, Lime et Voi.

Il n’empêche, si l’heure n’est pas à la suppression pure et dure de ce mode de transport, l’intéressé compte réduire la voilure et limiter un peu plus leur nombre au sein de la cité phocéenne. C’est ce qu’il a ainsi annoncé sur les ondes de France Bleu Provence – via Numerama.

Une mauvaise régulation

C’est simple : sur les 4000 trottinettes électriques présentes dans les rues marseillaises, 1500 d’entre elles vont disparaître. Soit un poil plus de ⅓ tout de même. Sans langue de bois, l’intéressé explique cette décision par une raison simple : « C’est à peu près n’importe quoi, c’est mal régulé », peut-on lire.

Et de poursuivre : « J’ai demandé aux opérateurs de faire des choses drastiques, je vois que quelques fois, ils ont traîné les pieds. À chaque fois que ça traîne les pieds, j’applique une sanction. Et donc aujourd’hui on va enlever 1 500 trottinettes. Et si ça continue, on continuera d’en enlever. », conclut-il.

L’ombre de Paris plane-t-il sur Marseille ?

Via Le Monde, Benoît Payan estime nécessaire de couvrir plus de zones et relocaliser un tiers de leur flotte dans des « quartiers non centraux ».

Le fait est que cette décision résonne forcément avec le tout récent retrait des trottinettes électriques en libre-service à Paris. À la différence près qu’aucun vote consultatif n’a été organisé à Marseille : ici, M. Payan semble faire preuve de pragmatisme face à une situation qu’il juge perfectible et problématique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.