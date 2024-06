Voici 4 bonnes raisons pour se mettre à la trottinette électrique

La trottinette électrique est idéale pour de courts déplacements urbains. Voici quatre bonnes raisons d'adopter ce mode de transport.

La trottinette électrique représente une alternative crédible aux transports en commun en milieu urbain. Pratique, car transportable assez facilement selon le poids de l’engin, elle n’engendre que peu de contraintes au regard de son stationnement. Voici donc quatre bonnes raisons qui poussent à l’adoption de ce mode de transport complémentaire du vélo électrique et vélo mécanique.

Un engin passe-partout adapté à la ville

Dans les années 2000, les trottinettes classiques faisaient déjà une apparition — timide, certes — auprès du grand public. Hormis les disciplines liées au freestyle en skatepark ou en ville, ces nouveaux engins de locomotion trouvaient leur public auprès de certains adultes en milieu urbain.

La praticité des modèles pliables associée à un poids plus que léger apportait alors une certaine liberté dans le déplacement. Reste que les longs trajets pouvaient s’avérer pénibles.

Dans la continuité des années, les premiers modèles de trottinettes électriques sont arrivés. Initialement destinés aux enfants — à l’exception de certaines trottinettes produites par la marque Razor — ces engins ont ensuite été déclinés en version pour les adultes. L’autonomie a été revue à la hausse et les designs ont été modernisés.

L’apparition et l’évolution de la trottinette puis de la trottinette électrique s’inscrivent toujours dans ce même cadre « tout-terrain ». À la différence d’un vélo, qui plus est un VAE, porter la trottinette pour descendre ou pour monter un escalier est possible sur un certain nombre de modèles citadins, même si le poids de chacun d’elle tend à grimper d’année en année.

Globalement, la trottinette électrique reste un engin passe-partout parfois plus facile à manœuvrer entre deux véhicules motorisés, malgré le faible espace qui les sépare. Bref, c’est un deux-roues parfaitement adapté à la ville.

Un coût d’acquisition modéré

Acquérir une trottinette électrique est généralement moins onéreux qu’un vélo électrique, dont le prix moyen en France frôle les 2000 euros depuis plusieurs années. Aujourd’hui, un grand nombre de trottinettes électriques vogue autour des 400 ou 500 euros. Des modèles encore plus abordables existent, notamment chez Segway et Xiaomi, qui ont aussi musclé leur gamme avec des produits premium oscillant entre 700 et 1000 euros.

Dans la même lignée des comparaisons financières, la trottinette électrique profite d’un coût de recharge plutôt faible

En tenant compte du coût d’acquisition et en y ajoutant celui des recharges et de l’entretien, une trottinette électrique est moins chère qu’un vélo électrique. En revanche, rappelons évidemment que la trottinette, le vélo et le réseau de bus ne permettent pas d’effectuer les mêmes trajets respectifs, notamment en termes de distance.

Bien plus pratique qu’un vélo

Un vélo à assistance électrique nécessite de disposer d’un local à vélo dans son immeuble ou d’un ascenseur et d’un espace de rangement pour le stocker chez soi. Une trottinette électrique ne nécessite pour sa part que d’un petit espace contre un mur au domicile pour son rangement.

Néanmoins, on recommandera de bien regarder le poids de l’engin en fonction de son lieu d’habitation : porter une trottinette de 15 kg voire plus — même pliée — sur six étages et sans ascenseur peut se révéler (très) fatigant au quotidien.

Dans le même registre, la trottinette électrique pliée s’emporte partout : dans un métro, dans un tramway, dans un bâtiment, dans le coffre d’une voiture, etc. Un véritable luxe en comparaison d’un vélo, par exemple, qui nécessite du matériel adapté selon les situations.

Moins fatigant que tous les autres engins de déplacement

Avis aux fainéants ! Ou à toutes les personnes qui trouvent qu’arriver au travail en sueur, ce n’est pas la joie… La trottinette électrique se montre bien moins fatigante que le vélo mécanique ou électrique. Si ce dernier ne nécessite que peu d’efforts pour avancer, d’autant plus avec le mode d’assistance le plus élevé, la trottinette électrique ne requiert pour sa part aucun effort physique.

L’accélération se fait généralement à l’aide d’une gâchette qui propulse l’usager à une vitesse pouvant atteindre les 25 km/h au maximum, comme le veut la réglementation française.

Profitons-en pour aborder le point sensible du débridage : bien que rouler plus vite puisse être tentant pour certains, rappelons que le débridage d’un VAE ou d’une trottinette électrique est dangereux et illégal. Pour plus d’informations sur ce sujet, nous vous invitions à lire notre dossier sur le sujet.