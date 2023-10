Ce nouvel itinéraire vélo de presque 2000 km va vous faire voyager dans la pampa espagnole et portugaise

Une nouvelle véloroute reliant Lisbonne à Pampelune a été annoncée : il s’agira de l’EuroVélo 16, qui intégrera le réseau au plus tard en 2028. Madrid fait également partie des points d’étape de l’itinéraire.

Le réseau EuroVélo traverse aujourd’hui une quarantaine de pays européens. Les divers itinéraires de ses véloroutes spécialement conçues pour le cyclotourisme ou le bikepacking constituent des opportunités uniques pour voyager en vélo à travers la France ou le Vieux continent. Bonne nouvelle : un nouveau tracé va intégrer le réseau d’ici 2028.

Annoncé fin septembre à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, cet EuroVélo 16 – c’est son nom – reliera Lisbonne au Portugal, à Pampelune en Espagne. Elle se nomme officiellement « Iberian Cycle Route », soit la Véloroute ibérique. À noter que Lisbonne est déjà traversée par l’EuroVélo 1 : la capitale portugaise deviendra ainsi un petit carrefour cyclable.

1896 km d’itinéraire cyclable

Plus concrètement, par où passera cet EuroVélo 16 ? Le communiqué de presse nous donne de nombreuses précisions à ce sujet. Depuis Lisbonne, cette route s’engouffrera dans les terres à travers la région de l’Alentejo, « célèbre pour ses sites mégalithiques », peut-on lire. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986, le centre historique d’Évora sera aussi sur son passage – capitale européenne de la culture en 2027.

Le trajet longera ensuite « les fleuves Guadiana et Tajo jusqu’à Mérida et Tolède, pour finalement atteindre Madrid », qui intégrera pour la première fois de son histoire le réseau. L’EuroVélo 16 poursuivra sa route vers Saragosse, avant de s’approcher des Pyrénées et de terminer son périple à Pampelune, capitale de la Navarre, dans le nord de l’Espagne.

Pour aller plus loin

J’ai relié Paris à la mer en vélo électrique sur 2 jours : récit d’un périple de 200 km pas comme les autres

À ce propos, Pampelune deviendra un véritable centre névralgique pour les cyclotouristes, puisque deux autres EurVélo y passent déjà : l’EuroVélo 1 et l’EuroVélo 3. Cet Eurovélo 16 sera quant à elle long de 1896 km, et permettra au passage de redonner un peu de visibilité à des zones quelque peu délaissées.

Un catalyseur économique pour les régions peu peuplées

Alejandro Martín Barraza, coordinateur EuroVélo chez ConBici (l’un des centres de coordination en charge du projet), se réjouit d’ailleurs de cette nouvelle :

La future EuroVélo 16 servira de catalyseur économique pour les zones rurales, et en particulier pour la région peu peuplée et étonnamment étendue de la Sierra Celtibère. Alors que 84 % de l’itinéraire est prêt à être parcouru à vélo, nous continuerons à améliorer et à développer les infrastructures et les services.

Il convient désormais de respecter les différentes conditions de l’European Certification Standard (ECS), une méthodologie imaginée par la Fédération européenne des cyclistes (ECF) pour évaluer la qualité des itinéraires cyclables, peut-on lire sur le site officiel.