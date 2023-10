Ingénieux, ce casque vélo intègre son propre antivol : pour quelles possibilités ?

Le casque Headlokt innove avec sa solution d’antivol intégrée directement dans la structure, pour ne plus avoir à s’encombrer au quotidien à vélo.

On vous le disait encore récemment, un casque vélo peut être encombrant à ranger. Avec l’Inflabi, cet équipement devient gonflable et pratique, mais reste en prototype, tandis qu’un Closca – actuellement disponible – est partiellement pliable. Ce type de solution est rejoint par une nouvelle innovation intéressant et lancée par une société australienne. L’idée : ne plus transporter son casque.

Un antivol servant aussi pour le vélo

Pour cela, Headlokt intègre directement un antivol dans la structure du casque. Un câble métallique est à extraire à l’arrière, assez long pour venir se faufiler autour d’un porte-bagages ou du cadre. Une fois l’embout bloqué dans le casque, le verrouillage passe par un code à 3 chiffres. Encore mieux, le casque vélo peut même bloquer le vélo si l’on vient faire courir le câble dans une roue. L’antivol de casque vient servir donc d’antivol pour le vélo.

Source : Headlokt Source : Headlokt Source : Headlokt

Néanmoins, la finesse du câble semble être assez vulnérable aux grosses pinces de voleurs : la solution est donc à utiliser lors d’un arrêt court ou dans un lieu déjà sécurisé. Concernant le casque en lui-même, le Headlokt est classique avec un design bol, légèrement aéré avec 10 petites ouvertures, et respectant les normes de sécurité européennes (EN1078). Le poids est conséquent, de 530 à 600 grammes selon la taille (S à L). Astuce : un petit emplacement permet de loger une balise Bluetooth type Airtag.

Un casque vélo alternatif français avec alarme intégrée

Le bémol, c’est que le casque australien Headlokt est pour le moment cantonné au marché australien. Il y est lancé au prix de 149 dollars australiens soit 89 euros. Pour trouver un autre casque vélo doté « un antivol, pas besoin d’aller en Australie. Nous avons aussi une solution en France : le Lyonnais OBH, qui propose un système intégrant un socle à fixer sur un guidon de vélo – ou la colonne de direction d’une trottinette électrique – sur lequel on verrouille le casque, ensuite déverrouillable par clé NFC ou Bluetooth.

C’est certes plus encombrant, et il est impossible de bloquer la roue du vélo électrique. Toutefois, un accéléromètre détecte un mouvement en cas de tentative de vol et déclenche une alarme puissante.