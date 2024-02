Un permis de conduire pour vélo électrique : la fausse bonne idée de la Californie ?

En Californie (États-Unis), un projet de loi visant à interdire l’usage du vélo électrique pour les personnes âgées de moins de 12 ans, et en parallèle, à instaurer un certificat pour les plus de 12 ans n’ayant pas de permis de conduire, est à l’étude. Mais plusieurs voix font barrière à cette mesure, qui tend plus à diaboliser les cyclistes plutôt qu’à les protéger.

La Californie va-t-elle imposer une sorte de permis de conduire aux conducteurs et conductrices de vélos électriques ? La question est légitime au regard du projet de loi présenté début février par la députée démocrate Tasha Boerner. S’il passe, plusieurs mesures fortes seront mises en place dans cet état réputé pour ses idées (pourtant) progressistes.

L’idée est simple : toute personne âgée de moins de 12 ans sera interdite de circuler à vélo électrique. Pour rappel, en Californie, un tel engin est capable de filer à une vitesse de 32 km/h. Pour nous en France, une allure aussi élevée fait basculer le véhicule dans la catégorie des speedbikes, avec toutes les règles que cela applique.

Un certificat spécifique

Pour les utilisateurs de plus de 12 ans, deux conditions seraient imposées : posséder un permis de conduire valide, ce qui n’est pas possible avant l’âge de 16 ans aux États-Unis ; ou alors décrocher un certificat que l’État délivre après avoir passé un cours de sécurité sur les vélos électriques, depuis la plateforme California Highway Patrol (CHP). Une pièce d’identité valide doit aussi être présentée aux forces de l’ordre en cas de contrôle.

Pourquoi Tasha Boerner souhaite légiférer dessus ? En Californie, les décès et blessures graves relatifs à des accidents en vélo électrique et musculaire n’ont jamais été aussi élevés en 2022 que sur les cinq dernières années, note The San Francisco Standard. Certains événements tragiques ont été très médiatisés outre-Atlantique.

Pour autant, les données recueillies par la Consumer Product Safety Commission des États-Unis entre 2017 et 2022, ne mettent pas en lumière une énorme surreprésentation des jeunes hospitalisés suite à un accident en vélo électrique : le groupe des 15 à 24 ans représentait 18 % cas, eux qui constituent à 14 % la population américaine.

En réalité, ce sont surtout les 25 – 44 ans qui ont été les plus touchés : sur les 53 000 incidents recensés, cette tranche d’âge a été représentée à hauteur de 34 %. Pour Jared Sanchez, directeur de la California Bicycle Coalition, ces rapports « ne confirment pas l’idée selon laquelle les vélos électriques sont dangereux pour les jeunes ».

Pour l’organisation Calbike, ce projet de loi devrait aussi et surtout criminaliser les personnes qui ne possèdent pas ou ne portent pas de pièce d’identité sur elles. Cela pourrait aussi renforcer les contrôles abusifs auprès des jeunes populations, « laissant aux policiers le soin d’estimer leur âge, de les arrêter et d’exiger une pièce d’identité », est-il écrit.

Les cyclistes sont les victimes, et non les bourreaux

Calbike pointe du doigt une autre problématique pour le moins pertinente : le fait que ce projet de loi « diabolise » les usagers de vélos électriques – ou tout du moins les responsabilise -, alors même qu’ils sont les victimes lors d’un accident avec une voiture. Pour l’organisation, les cas où un conducteur de VAE entre en collision avec un piéton sont rares.

En réalité, la véritable solution serait de renforcer les infrastructures cyclables afin de créer un cadre sûr pour les cyclistes. Les faire cohabiter avec d’imposantes voitures n’est pas la meilleure des alternatives : il conviendrait donc de créer plus de pistes cyclables pour dissocier le tout.

Par ailleurs, un tel certificat pourrait avoir un rôle de frein à l’adoption du vélo électrique en Californie, dans une proportion que nous ne pouvons pas estimer. À noter que plusieurs projets de loi ont tenté d’intervenir sur la question, sans qu’aucun n’aboutisse. Si celui-ci passe, il pourrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2025.