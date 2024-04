Ce vélo électrique est invraisemblable : ses pneus résistent aux balles

Le fabricant coréen Topsecret a conçu un vélo électrique au design hors normes et aux caractéristiques singulières. En plus de résister aux balles, ses pneus sont montés sur des roues sans rayon ni moyeu, lui conférent un look définitivement futuriste.

En voilà un vélo électrique qui ne fait rien comme les autres. Le Topsecret de l’entreprise coréenne éponyme interpelle par son design unique et quelques fonctions inédites. Déjà, son énorme cadre courbé – fait d’aluminium et de titane – lui apporte un aspect massif. Et pourtant, son poids de « seulement » 26 kg semble correct eu égard à son gabarit.

Un look futuriste

Ensuite, les roues de 26 pouces orphelines de tout rayon et moyeu lui confèrent un look définitivement futuriste et hors du temps. Cela fait clairement son effet. Les pneus sans air, eux, seraient capables de résister aux balles et aux explosions, assure la marque. On peut définitivement se demander à quel point cette caractéristique est vraiment utile.

D’après eBike News, un système d’engrenage a été intégré dans la roue pour lui transférer la puissance du moteur. Un moteur central qui ne fait pas dans la demi-mesure avec une puissance de 750 W et un gigantesque couple de 140 Nm. Cette configuration lui permet théoriquement de dépasser les 25 km/h grâce à l’assistance électrique.

Une version à 25 km/h serait prévue

Au-delà de cette limite, la loi européenne ne le considère plus comme un vélo électrique, mais comme un speedbike régi par des règles bien plus strictes. Sauf que d’après le média allemand, une version capée à 25 km/h est aussi dans les plans de la marque.

Pour assumer toute cette puissance sur la durée, Topsecret a logiquement installé une batterie plus que généreuse : 960 W de capacité, pour une autonomie donnée à 130 km. La recharge dure a minima cinq heures avec le chargeur classique, contre une heure avec un chargeur rapide disponible en option.

Un prix encore à définir

Les ingénieurs du projet ont dû faire preuve de débrouillardise pour installer les freins à disque hydrauliques Shimano XTR : un disque de frein est fixé sur la roue avant, directement sur la jante. Un plus petit disque aurait été calé à sur la roue arrière.

Décliné en coloris bleu, rouge, kaki et beige, le Topsecret conserve encore le mystère quant à son prix et sa date de sortie. On imagine que le projet est encore en développement, et qu’in fine, le tarif devrait largement s’envoler.