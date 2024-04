Comment cet accessoire de sécurité veut devenir votre ange gardien à vélo

Baltee Mobility était présent au festival Vélo In Paris 2024 pour présenter son dispositif de sécurité nommé B-01. Alarme antivol, détecteur de chute, bouton d’appel d’urgence, contact d’urgence : ce module connecté veut être votre véritable ange gardien à vélo, voire à trottinette électrique.

Baltee Mobility est plus qu’une start-up rennaise, c’est une aventure entrepreneuriale familiale. Armand Fourtané a fondé l’entreprise il y a 2 ans aux côtés de son paternel, enchaînant deux levées de fonds grâce au mode de financement dit de Love Money – des proches et des amis investissent dans votre entreprise -, nous raconte l’intéressé au festival Vélo In Paris 2024.

Avec 180 000 euros en poche, Baltee souhaite apporter la solution ultime pour votre sécurité à vélo. Comment ? Grâce au dispositif connecté B-01 qui regorge de fonctions. Celui-ci se fixe en un quart de tour directement sur le support SmartFix conçu par la marque, et compatible avec des guidons de 22, 25,4 ou 31,8 mm de largeur. Le dispositif bénéficie en outre d’un système de verrouillage breveté, à gérer depuis l’application pour éviter les vols.

Contact d’urgence et bouton SOS

L’idée du B-01 est simple : en cas de chute par exemple, le Baltee B-01 est là pour vous épauler. « Il y a un détecteur de chute, qui contacte par mail, SMS et qui donne votre localisation à vos contacts d’urgence préalablement entrés dans l’application », et ce bout au bout de 15 secondes. C’est exactement dans ce temps imparti qu’il faut appuyer sur le bouton principal du module pour éviter que le système fasse appel à vos contacts d’urgence.

Le bouton SOS permet quant à lui de contacter vos contacts d’urgence en appuyant simplement 3 secondes dessus. « Si vous faites un malaise, si vous vous faites agresser, vous appuyer et le contact est établi », nous explique Armand Fourtané. Cela peut être très pratique la nuit, si vous sentez un danger imminent.

En cas de mouvement suspect, une alarme sonore constitue le premier palier dissuasif. Au bout de 5 secondes, l’alarme grimpe jusqu’à 100 décibels pour se montrer toujours plus dérangeante pour le voleur. En outre, une notification est directement envoyée sur votre téléphone pour vous prévenir de la situation.

Si vous activez l’alarme par inadvertance, il suffit d’utiliser votre application ou de rentrer un code directement sur le dispositif pour tout stopper.

Deux types d’alerte sonore

Enfin, cet assistant de sécurité fait office de signal d’alerte pour les autres usagers de la route : un appui court génère un son court et aigu de 60 décibels, lorsqu’un appui long provoque une alerte de 100 décibels plus puissante.

Protégé contre la pluie et la poussière (IP65), d’un poids de 80 grammes et doté d’une autonomie de 8 jours, le Baltee B-01 bénéficiera d’un lancement officiel en septembre. Les réservations actuelles effectuées sur le site recevront leur dispositif dès juin, en avant-première.

Un futur service plus communautaire

Dès 2025, Baltee Mobility cherchera à rendre son application et son dispositif plus communautaire, avec, justement, la mise en place d’une communauté d’entreaide. Toutes les personnes autour de vous pourront par exemple recevoir une notification en cas de SOS ou de chute, à condition qu’elles possèdent elles aussi un Baltee B-01.

Ce dispositif de sécurité coûte la somme de 149 euros TTC.