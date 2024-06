Ce speedbike filant à 45 km/h promet 340 km d’autonomie… à certaines conditions

Encore mieux que le réputé Stromer, l’autre speedbike suisse Opium S-Series LR grimpe jusqu’à 340 km d’autonomie. Présentation.

Dans le petit monde des speedbikes, le constructeur helvète Stromer fait partie des rares marques spécialisées. C’est aussi en Suisse qu’un rival veut tirer son épingle du jeu. Un concurrent nommé Revolt Zycling, que Stromer a traîné en justice pour une histoire de brevet technologique.

En ce milieu d’année 2024, Revolt Zycling a ainsi lancé une version revue de son modèle Opium, un speedbike taillé pour filer à 45 km/h, nous apprend eBike News. Surtout, il peut couvrir de très longues distances, jusqu’à 340 kilomètres en une seule charge mais en mode Eco, soit un Genève-Zurich tout de même.

Deux batteries et une transmission très haut de gamme

Sa nouvelle variante « S-Series LR » améliore encore l’engin : LR signifie « Long Range », le tout associé à une seconde batterie. Car les 340 kilomètres ne sont possibles qu’avec le prolongateur de 535 Wh, à ajouter au pack de 1 600 Wh intégré dans le cadre (non amovible). Bien entendu, il s’agit d’une valeur calculée avec le mode Eco comme précisé plus tôt. Avec le mode d’assistance le plus élevé, cette valeur est forcément à pondérer.

Le moteur arrière maison d’une puissance de 930 W – couple de 52 Nm – a pour mission de propulser l’Opium, doté d’un système de récupération d’énergie. Bien que lié à une courroie, il inclut une transmission Pinion C1.9 9 vitesses au pédalier pour augmenter sa polyvalence.

Le moteur développe 930 W. // Source : Revolt Zycling Une transmission 9 vitesses Pinion au pédalier. // Source : Revolt Zycling Cet écran central est beau, mais en option. // Source : Revolt Zycling

Ce speedbike ajoute des composants haut de gamme, comme des freins TRP aux étriers 4 pistons et des disques de 203 mm, un phare avant Supernova 1300 Lumen, des garde-boue dont l’arrière intègre un porte-sacoche ou encore une connectivité avec balise GPS. Bien sûr, le rétroviseur et le porte-plaque sont inclus.

Le speedbike Opium pas encore lancé en France

Avec de tels atouts, pas étonnant que ce speedbike soit très cher. L’Opium S-Series LR coûte 9 990 euros de base, avec de nombreuses options. Il faut ajouter 600 euros pour une fourche suspendue, 150 euros pour une des 10 couleurs spéciales, ou 200 euros pour la transmission de 12 vitesses. Moins chère, la version S-Series « tout court » baisse sa capacité à 1 400 Wh – contre 2 135 Wh – mais adopte le freinage avec ABS. L’entrée de gamme T-Model débute elle à 7 999 euros.

À ce tarif, le client est exigeant, et aimera les possibilités de personnalisation : cintre, selle, pneus, de quoi rouler son aise. Bémol, les speedbikes Opium ne sont disponibles qu’en Suisse, Belgique, ainsi que de rares revendeurs en Allemagne et Pays-Bas. À noter qu’en France, les speedbikes appartiennent à la catégorie des cyclomoteurs, régie par des règles strictes (casque et gant homologué, assurance, plaque d’immatriculation, interdiction de rouler sur les pistes cyclables.