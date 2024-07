Ce vélo électrique intègre des technologies hallucinantes dignes d’une voiture

Exhibé à l’Eurobike 2024, le Tarran T1 Pro nous a clairement tapé dans l’œil dans le Hall 8 du plus grand salon vélo d’Europe. Bourré de technologies en tout genre, ce biporteur électrique se démarque aussi par ses petites roues mécanisées capables de se déployer à faible allure pour renforcer la stabilité de vos manœuvres.

Les vélos cargo électriques, qu’ils soient longtails, biporteurs ou triporteurs, pullulent sur les pistes d’essai de l’Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet. De tous les types, toutes les couleurs, de toutes les formes, ils reflètent la véritable tendance dont le segment jouit depuis environ 3 ans.

L’un d’entre eux nous a plus qu’interloqués : le Tarran T1 Pro, imaginé par une jeune entreprise hongkongaise nommée Tarran. Ce modèle est en fait bourré de technologies en tout genre que nous n’avons pas l’habitude de voir sur des vélos cargo électriques.

Des petites roues mécanisées

Débutons par le Dynamic Dualdrive : ce système déploie deux petites roues mécanisées lorsque le vélo circule à faible allure. L’idée est simple : « cela apporte un meilleur équilibre à l’utilisateur à petite vitesse, et c’est aussi plus sécurisant lorsque l’avant est chargé », nous explique Freda Lu, responsable marketing de la marque.

Et de poursuivre : « Lorsque le conducteur démarre, les roues se rétractent une fois passé les 6 km/h ». Si tout cela fonctionne de manière totalement automatique, le constructeur a aussi développé un mode manuel pour que chacun et chacune puisse l’utiliser selon ses envies et ses besoins, qu’importe la situation. C’est dans l’idée intéressant.

L’écran tactile de 5,2 pouces, lui, sert d’ordinateur de bord pour accéder à toute une série de données, comme le kilométrage, la vitesse ou encore l’autonomie restante. Mais surtout, cet écran est directement relié à diverses caméras installées un peu partout sur le vélo : une à l’arrière, une autre à l’avant (angle de 180°) et une dernière orientée vers le bac de chargement.

Haut-parleur et charge sans fil

Combinée à un radar, la caméra arrière analyse en temps réel les conditions de circulation : en cas de danger, le vélo est en mesure de vous avertir directement depuis des vibrations envoyées dans les poignées du guidon. À l’avant, la caméra de 180 degrés offre une meilleure visibilité au conducteur, notamment pour des manœuvres délicates et en cas de champ de vision obstrué.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Enfin, la caméra orientée vers le bac de chargement sert officiellement à prendre des selfies des passagers. On émet quelques réserves sur cette fonction. Freda Lu nous précise tout de même : « Elle permet en outre de surveiller vos progénitures durant un trajet, d’y jeter un œil de temps en temps ».

L’attirail technologique du Tarran T1 Pro ne s’arrête clairement pas là. Les équipes ont aussi intégré deux haut-parleurs, une recharge sans fil Qi 2 et deux ports USB pour recharger votre smartphone. Le vélo se verrouille et déverrouille également depuis l’application ou avec une carte NFC.

Un Sentry Mode à la Tesla

Vous en voulez encore ? Aucun problème. Un Sentry Mode s’invite à la fête. Son objectif ? Renforcer la sécurité de votre monture. Ce mode s’active lorsque le vélo est éteint, et est censé détecter toute tentative suspicieuse. Il vous prévient d’une notification sur votre smartphone, enregistre des vidéos en direct et garantit un suivi GPS en direct. Un air de Tesla, vous avez dit ?



Même la gestion des clignotants a été pensée pour rendre le vélo le plus aboutie possible. Lorsque vous activez un clignotant, ce dernier s’éteint automatiquement une fois la rotation de votre guidon terminée. Un feu-stop est également de mise pour communiquer au mieux avec les autres usagers de la route lorsque vous freinez.



Le reste de la fiche technique est, sur le papier, excellent : 220 kg de support de charge, double batterie de 708 Wh (autonomie théorique de 200 km), double suspension de 50 et 60 mm, transmission Enviolo Heavy Duty, courroie en carbone, freins à disque hydrauliques (disque de 180 mm), moteur – inconnu – de 100 Nm de couple. C’est impressionnant.

Prix et disponibilité

Tarran compte bel et bien vendre son cargo T1 Pro en Europe, nous confirme-t-il. Les ouvertures des commandes sont prévues pour la fin de l’année 2024, à un prix avoisinant les 6000 euros. Pour un biporteur électrique, et avec toutes les technologies et la fiche technique proposée, c’est un prix très compétitif.