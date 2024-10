Premières images de la R4 électrique, grosse baisse de prix de l’ID.3 et un nouveau moteur Bosch pour VAE – Le récap’ Survoltés

Cette semaine à cheval entre septembre et octobre a été marquée par plusieurs actualités marquantes dans le domaine de la voiture électrique et du vélo électrique : les premières images de la Renault R4 électrique ont été dévoilées, l’ID.3 a subi une grosse baisse de prix en Allemagne et Bosch a révélé un « nouveau » moteur pour vélo électrique.

Renault dévoile les premières images de la R4 électrique

Renault a révélé les premières images de la R4 E-Tech électrique, inspirée de la célèbre 4L des années 60. Ce modèle SUV 100 % électrique sera officiellement dévoilé au Mondial de l’Auto en octobre 2024. Le design de la R4 E-Tech rappelle son prédécesseur, avec des touches modernes comme des LED et un toit ouvrant en toile. Elle promet une autonomie d’environ 400 km et sera disponible en avant-première avec un pass prioritaire (150 €).

Volkswagen réduit drastiquement le prix de l’ID.3 électrique

Volkswagen a annoncé une baisse de prix importante pour son modèle électrique ID.3 en Allemagne. Désormais disponible à moins de 30 000 euros après remise, cette réduction vise à relancer les ventes décevantes de ce modèle. Le constructeur espère séduire davantage de clients, malgré ses difficultés financières et les retards dans le développement de nouveaux modèles. Cette baisse de prix reflète une stratégie pour rester compétitif dans le marché électrique en Europe.

Bosch lance un nouveau moteur ultra-puissant pour vélos électriques

Bosch a dévoilé la cinquième génération de son moteur Performance Line CX, conçu pour offrir plus de maîtrise et de confort aux utilisateurs de vélos électriques. Ce moteur d’une puissance maximale de 600 W, doté d’un système d’interprétation revu de zéro et de capteurs haute précision, promet une meilleure performance avec un poids réduit et moins de bruit mécanique. Utilisé principalement sur des VTT électriques, ce moteur pourrait également équiper des vélos urbains haut de gamme.