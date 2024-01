Lorsque la charge de sa voiture électrique est terminée, il peut parfois être contraignant de devoir la débrancher. Si certains lieux de recharge nécessitent de déplacer son véhicule, nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas.

Parmi les interrogations sur la mobilité électrique, celles liées à la recharge reviennent fréquemment. Comment doit-on recharger, à quelle fréquence, combien de temps va mettre ma voiture à être chargée à 100 % ou encore faut-il débrancher sa voiture électrique après la recharge sont autant de questions légitimes pour les néophytes.

Nous allons nous concentrer sur la dernière question, en examinant les différents cas de figure, et verrons les risques éventuels à laisser sa voiture électrique branchée après une recharge. N’ayez crainte cependant : il ne va rien arriver de mal à la voiture si elle reste branchée une fois à 100 %.

Le cas des bornes publiques

Les bornes publiques sont celles que l’on retrouve sur la route, dans des parkings, ou encore dans des lieux de villégiatures. En substance, ce sont les bornes qui ne sont pas chez soi ni dans un lieu privé. Sur ces bornes, la règle générale et que ce sont des emplacements dédiés à une voiture électrique en charge.

Autrement dit, lorsqu’une voiture ne charge pas, elle ne doit pas y être stationnée. Dans tous ces cas de figure, il est donc impératif de débrancher et déplacer son véhicule lorsque la charge est terminée. En effet, le but de ces emplacements est de permettre au plus grand nombre d’en profiter pleinement, et il faut pour cela adopter une bonne attitude vis-à-vis de la recharge.

Certains opérateurs, comme Tesla, peuvent même appliquer des frais supplémentaires si vous laissez votre voiture branchée alors que la charge est terminée.

Si vous savez d’avance que votre véhicule va être rempli à 100 % dans deux heures, par exemple, nul besoin de le laisser branché à une borne publique, sans qu’il ne charge, pendant plusieurs dizaines d’heures d’affilée. Bien entendu, à la maison, c’est une problématique différente.

À la maison : je peux rester branché

Si vous possédez une Wallbox ou autre système de recharge à domicile, vous n’avez bien entendu pas d’obligation de libérer une place de recharge quand la vôtre est terminée. La question n’est donc plus liée à ce qu’il faut faire pour permettre à d’autres usagers de profiter de la recharge, mais plutôt sur les risques éventuels à laisser une voiture branchée alors qu’elle ne charge pas.

Dans l’écrasante majorité des cas, il n’y a aucune contre-indication à laisser votre voiture électrique branchée à la maison lorsque la charge est terminée. Les quelques rares cas qui peuvent être problématiques dépendent uniquement de votre installation et de son agencement. En effet, si un câble vous empêche par exemple de circuler autour du véhicule dans votre garage, vous aurez tout intérêt à ne pas le laisser branché inutilement.

Un des avantages de laisser son véhicule électrique branché après la charge est que ce dernier va pouvoir continuer ponctuellement à prendre de l’énergie sur le réseau plutôt que de vider sa batterie. C’est notamment utile pour le pré-conditionnement de l’habitacle et de la batterie, ou encore pour combattre la consommation vampire qui va vous faire perdre quelques pour-cent de batterie.

Vous pouvez donc sans crainte planifier votre recharge au moment où l’électricité est la moins chère (souvent la nuit), et si votre voiture charge de 22 heures à 3 heures du matin, nul besoin de mettre un réveil pour aller la débrancher. La charge va s’arrêter d’elle-même, et laisser la voiture branchée ne comporte pas de risque.

Un autre conseil que l’on voit fréquemment est valable : si vous faites un long voyage, plusieurs semaines de suite, vous pouvez laisser brancher votre voiture en bloquant le niveau de charge maximal en fonction de la chimie de votre batterie. Si vous avez une batterie NMC, bloquez la charge à 80 % maximum. En cas de batterie LFP, c’est 100 %.

Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique ?

Selon les cas, vous n’aurez pas le choix que de laisser votre voiture électrique branchée pendant toute une nuit, voir même plus longtemps pour la remplir intégralement. Nous allons donc expliciter les différents cas dans un tableau que vous retrouverez plus bas, mais pour vous donner une idée générale, retenez ceci :

Une heure de charge sur une prise domestique ajoute 15 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 7 kW ajoute 50 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 11 kW ajoute 80 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Une heure de charge sur une Wallbox 22 kW ajoute 160 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Ainsi, en chargeant pendant huit heures à domicile sur une prise domestique, vous récupérez de quoi parcourir environ 120 kilomètres, et vous remplirez quasiment toutes les voitures électriques du marché avec une Wallbox de 7 ou 11 kW. Pour chaque puissance (en kW), vous ajouterez en une heure l’équivalent en énergie (en kWh) : une heure de charge sur une Wallbox de 7 kW va ajouter 7 kWh dans la batterie.

Type de recharge Autonomie récupérée en 1 heure Durée pour ajouter 60 kWh Prise domestique 2,3 kW 15 kilomètres 26 heures Prise renforcée 3,7 kW 25 kilomètres 16 heures Wallbox 7 kW 50 kilomètres 9 heures Wallbox 11 kW 80 kilomètres 6 heures Wallbox 22 kW 160 kilomètres 3 heures Charge rapide 50 kW 250 kilomètres 1 heure 15 minutes Charge rapide > 150 kW 500 kilomètres 30 minutes

Ainsi, si vous rechargez une Tesla Model 3 Grande Autonomie et sa batterie de 80 kWh sur une Wallbox de 11 kW, vous ajouterez 14 % de batterie par heure. Si vous avez plutôt une MG4 avec une batterie de 51 kWh, ce sera 14 % par heure de charge sur une Wallbox 7 kW. Ou encore, si vous avez une Renault Mégane e-tech EV60 avec une batterie de 60 kWh, vous ajouterez 12 % par heure sur une Wallbox 7 kW, 18 % par heure sur une Wallbox 11 kW, et jusqu’à 37 % par heure sur une Wallbox 22 kW.

La routine de charge

En conclusion, adopter une routine de charge visant à laisser sa voiture branchée toutes les nuits n’est pas néfaste, bien au contraire. C’est la manière la plus indolore de passer à l’électrique, puisque vous vous réveillerez chaque jour avec une batterie pleine.

Quand bien même votre voiture électrique ne se recharge que de quelques pour-cent par nuit si vous ne vous en servez pas beaucoup, cela ne pose aucun problème de la laisser branchée toutes les nuits. Dans tous les cas, une charge de 50 % ou cinq charges de 10 % auront le même effet sur la facture d’électricité. Mais, dans le second cas, vous serez probablement bien plus serein au quotidien, car la batterie sera toujours remplie.

Veillez également à vérifier la technologie de votre batterie. Si vous avez une batterie NMC, ne chargez pas à 100 % si ce n’est pas nécessaire. Cela pourrait prématurément user votre batterie.