Cette nouvelle voiture électrique devrait être l’une des moins chères du marché

La marque chinoise Wuling dévoile sa nouvelle voiture électrique, une grande berline électrique baptisée Xingguang. Affichée à moins de 20 000 euros, elle devrait donner des sueurs froides à la Tesla Model 3 si elle arrivait en Europe.

Connaissez-vous Wuling ? Probablement pas. Si la firme n’est présente en Europe que par l’intermédiaire d’un importateur, elle est pourtant bien établie en Chine, où elle y vend notamment sa Hongguang Mini EV, qui fut à une époque la voiture électrique la plus immatriculée au monde. Il s’agit aussi de l’une des voitures électriques les moins chères au monde. Ce qui explique en partie son succès en Asie.

Une grande berline électrique

La gamme de la marque asiatique est aujourd’hui bien étoffée, avec une déclinaison cabriolet de la citadine, ainsi qu’une adorable petite auto électrique portant le nom de Bingo. Celle-ci a récemment dévoilé son prix très accessible, affiché à environ 10 000 euros. En fin d’année dernière, le constructeur levait également le voile sur sa Air EV, déjà vendue en Inde et en Indonésie.

Mais la firme ne compte pas s’arrêter là et vient tout juste d’officialiser le lancement d’une autre voiture, affichant un gabarit bien différent cette fois-ci. Il s’agit de la Wuling Xingguang, une grande berline électrique donc le nom signifie « lumière des étoiles » en chinois. Cette dernière se décline en hybride rechargeable, mais surtout en électrique, les deux versions se distinguant par un design légèrement différent.

Cette nouvelle arrivante, qui chasse sur le territoire de la Tesla Model 3 affiche une longueur de 4,84 mètres pour 1,86 mètre de large et 1,52 mètre de large. Des dimensions généreuses pour cette berline, qui affiche des lignes élégantes et conçues pour optimiser le Cx (coefficient de trainée). Cependant, ce dernier n’a pas encore été dévoilé par le constructeur alors que celui de la star de la marque d’Elon Musk est affiché à 0,23.

La version électrique qui nous intéresse se distingue de la variante PHEV par une face avant qui nous rappelle celle des voitures de Nio, tandis que l’hybride ressemble plutôt à Xpeng. Le bouclier et la calandre sont légèrement différentes entre les deux déclinaisons, comme l’explique le site Car News China.

Un prix défiant toute concurrence

Pour le moment, le constructeur n’a pas encore publié de photos du poste de conduite de sa berline électrique, qui devrait aussi rivaliser avec la BYD Seal. Nous devrions sans doute retrouver un grand écran tactile comme sur la plupart des voitures chinoises ainsi que de services connectés. Il faudra cependant patienter avant d’en savoir plus. L’habitabilité devrait être au rendez-vous, avec son empattement de 2,80 mètres.

Cette nouvelle Wuling Xingguang embarque un moteur électrique de 100 kW, ce qui correspond à 136 chevaux. Autant dire que c’est très peu pour une berline de cette taille, alors que la puissance est la même que la Peugeot e-208, qui se décline désormais dans une version forte de 156 chevaux. Pour le moment, on ne connaît pas le 0 à 100 km/h ni la vitesse maximale. Le poids est quant à lui affiché à 1 600 kilos à vide.

Malheureusement, il faudra aussi patienter pour découvrir la capacité de la batterie, qui adopte la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). On ne connaît pas non plus son autonomie, tandis que la Tesla Model 3 peut parcourir jusqu’à 510 kilomètres dans sa version Propulsion d’entrée de gamme, selon le cycle WLTP. Pas un mot non plus sur la puissance de charge maximale et le temps nécessaire pour remplir la batterie.

Mais là où la Xingguang est vraiment intéressante, c’est par son prix. Il devrait en effet être affiché à 150 000 yuan, soit l’équivalent de 19 028 euros. Un tarif qui devrait être plus élevé en Europe, mais qui reste tout de même extrêmement bas ! Bien sûr, ne vous attendez pas à profiter d’un incroyable arsenal technologique, puisque la berline devrait notamment faire l’impasse sur la conduite autonome mais après tout, est-ce vraiment grave à ce niveau de prix ?

