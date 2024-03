Cette voiture électrique donne clairement envie avec son intérieur impressionnant

Le constructeur chinois Neta publie d'inédites photos du poste de conduite de son sa nouvelle voiture électrique, le SUV Neta L. Au programme, un immense écran et tout le confort nécessaire pour ce rival électrique de la Tesla Model Y.

Alors que de nombreux constructeurs chinois font leur arrivée en Europe, on en connaît aujourd’hui beaucoup. C’est le cas de MG mais aussi de BYD, qui reste au coude à coude avec son rival Tesla. Mais ce ne sont évidemment pas les seuls.

Un nouveau SUV électrique

En effet, il y a de fortes chances que vous n’ayez encore jamais entendu parler de Neta. Et pour cause, la jeune firme chinoise fut fondée en 2018 par la start-up Hozon Auto et n’est pour le moment commercialisée que dans son pays natal. Et cela ne devrait pas changer pour le moment, même si rien n’est à exclure, puisque de nombreux constructeurs asiatiques veulent tenter leur chance sur le Vieux Continent. À l’image d’Aiways, qui veut même déserter la Chine face aux difficultés.

En 2021, Neta dévoilait sa berline S, rivale toute trouvée de la Tesla Model S. Mais pas question pour la firme de s’arrêter là. Car le constructeur a déjà officialisé plusieurs autres modèles, comme la GT dévoilée à Shanghai l’an dernier. Sans parler du SUV Neta L, qui fut présenté quelques mois plus tôt. Et voilà que les commandes ouvrent enfin pour le SUV électrique, qui en profite pour montrer les premières photos de son poste de conduite, jusqu’à présent gardé secret par le constructeur.

On découvre une présentation très haut de gamme, comme le montrent les premières images publiées par la marque sur sa page Weibo. La planche de bord se dote d’une immense dalle numérique au centre, qui associe en fait deux écrans tactiles de 15,6 pouces de diagonale. L’un est à destination du passager avant, tandis que l’autre est dédié au conducteur et intègre tout le système d’info-divertissement. On ne sait en revanche pas s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Ce n’est pas tout, car la voiture se dote également d’un grand combiné d’instrumentaton numérique, dont les dimensions exactes n’ont pas encore été détaillées. Ce dernier devrait indiquer toutes les informations importantes relatives à la conduite, comme la vitesse ou encore l’autonomie restante. On note l’absence de commandes physiques, tout étant intégré directement dans les écrans, ce qui n’est cependant pas forcément une bonne chose.

Un poste de conduite haut de gamme

Selon le site Gasgoo.com, le système d’infodivertissement du Neta L est compatible avec plusieurs applications, permettant notamment d’écouter de la musique ou de regarder des vidéos. Globalement, la présentation est très haut de gamme, notamment avec la sellerie blanche des premières images officielles. La voiture est aussi dotée d’un chargeur à induction pour smartphone, ainsi que d’un petit réfrigérateur intégré dans la console centrale.

Ce dernier peut descendre jusqu’à -6 degrés et nous rappelle notamment le Yangwang U8 que nous avons récemment essayé. À l’avant, le siège passager peut s’incliner pour s’allonger de manière quasi-complète, tandis qu’il offre également des fonctions de massage. L’habitabilité devrait être plutôt bonne, alors que le SUV électrique affiche des dimensions généreuses avec 4,77 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,66 de haut. Son empattement mesure quant à lui 2,81 mètres. En revanche, pas un mot sur le volume de coffre pour le moment.

Plusieurs versions seront disponibles pour ce rival de la Tesla Model Y et de la BYD Seal U. Une déclinaison 100 % électrique sera proposée, avec un moteur de 170 kW, soit environ 231 chevaux et une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par CATL affichant une capacité de 69,04 kWh. Ce qui donne ainsi une autonomie de 510 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit 433 kilomètres WLTP. Pour ceux qui ne trouvent pas ça suffisant, une autre version sera aussi lancée.

Celle-ci se dote d’un moteur thermique de 1,5 litre faisant office de prolongateur d’autonomie. Il est associé à un bloc électrique de 67 kW, soit 91 chevaux et une batterie de 40 kWh qui offre une autonomie de 164 kilomètres CLTC, soit environ 140 kilomètres WLTP sans l’aide du moteur essence.