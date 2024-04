En Chine, la Zhidou Rainbow est une petite voiture qui est commercialisée depuis 2014 dans le pays. Elle revient aujourd'hui avec une nouvelle génération 100 % électrique et avec des caractéristiques techniques très intéressantes compte tenu de son prix.

En Chine, les petites voitures 100 % électriques abordables sont nombreuses. Parmi elles, il y a notamment la Zhidou Rainbow une voiture de 3,22 mètres de long, 1,515 mètre de large et 1,63 mètre de haut avec un empattement de 2,10 mètres. Avec son coffre pouvant atteindre 1 034 litres une fois les deux sièges arrière rabattus, ce modèle possède un rapport dimensions-encombrement parmi les meilleurs du marché.

Le premier modèle a été lancé il y a dix ans (la Zhidou D1 est sortie en 2014), puis la Zhidou D2 est sortie en 2017 et la Zhidou D3 en 2018. Malgré cela, et pour diverses raisons, la marque a connu un lent déclin puis est réapparue à la fin de l’année dernière suite à la réorganisation de l’entreprise et au partenariat entre Holding Group, XDY Machinery et GSR Ventures.

L’autonomie d’une Dacia Spring

La Zhidou Rainbow se caractérise par un design moderne et plutôt rafraîchissant, le tout mis en valeur par un nombreux choix des couleurs de carrosserie. Il est possible de la personnaliser en jaune, vert, violet, rose, cyan et marron.

L’habitacle est particulièrement accueillant et agréable avec un fond rose, un volant à double branche, un écran d’info-divertissement de 5 pouces et un écran central de 9 pouces sous lequel se trouvent également des boutons physiques. Malgré sa petite taille et son prix, la Rainbow reçoit des technologies intéressantes, notamment le déverrouillage et le contrôle à distance du véhicule via un smartphone, la recharge à distance, la recharge programmée et les mises à jour OTA.

Du côté des motorisations, la Zhidou Rainbow est propulsée par un moteur électrique de 40 ch et 85 Nm ou de 40 ch et 125 Nm associé à un pack batterie lithium-fer-phosphate disponible en trois capacités différentes : 9,98 kWh, 17,18 kWh et 17,3 kWh. Les différentes capacités de la batterie affectent l’autonomie qui peut être respectivement de 125 km, 205 km et 201 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC.

Parfait pour l’Europe, mais…

Il y a peu de chances qu’un modèle comme la Zhidou Rainbow soit distribué sur le marché européen, mais si tel est le cas, les intéressés ne manqueront pas compte tenu du fait que le prix de départ est vraiment très, très, attractif, et que les caractéristiques techniques et l’autonomie (mais aussi les dimensions) se révèlent particulièrement adaptées aux milieux urbains. Comptez entre 31 900 à 43 900 yuans selon la version, soit entre 4200 et 5800 euros hors taxes.

Mais si ce véhicule est amené à arriver en Europe, il devrait se conformer aux normes européennes, notamment la norme de sécurité GSR2 qui arrive en juillet prochain, ce qui fera indubitablement augmenter son prix, sans compter les différentes taxes qui découleront de son importation. Au final, elle pourrait se rapprocher des prix d’une Dacia Spring qui, pour rappel, débute à partir de 18 900 euros en France.