Le lithium recyclé est déjà une réalité avec cette première livraison : de quoi rendre les voitures électriques encore plus propres

Une start-up allemande, spécialisée dans le recyclage des batteries lithium-ion, a commencé à livrer du lithium recyclé à ses premiers clients. De quoi rendre la voiture électrique encore plus propre et limiter l'extraction de ce précieux métaux à l'avenir ?

Le recyclage des batteries, c’est l’un des sujets les plus préoccupants autour de la voiture électrique. Pour le moment, le parc roulant reste encore relativement jeune, et seules les premières voitures électriques, c’est-à-dire celles âgées de plus de dix ans comme les Renault Zoé, Nissan Leaf et autres Tesla Model S commencent à être concernées.

Pourtant, certains acteurs ont pris les devants, à l’image de Renault ou encore Tesla, qui annoncent aujourd’hui recycler plus de 90 % des composants d’une batterie. Et d’une manière générale, le législateur a aussi pris les devants, puisque l’Europe impose dès 2027 le recyclage de 90 % du cobalt, du cuivre et du nickel et de 50 % du lithium.

Le recyclage limitera les émissions de CO2 en réduisant l’extraction de lithium

Et le lithium justement, le fameux « or blanc » essentiel pour une batterie, c’est globalement l’élément le plus compliqué et le plus coûteux à recycler. Mais une entreprise allemande, Tozero pour ne pas la citer, vient d’annoncer la livraison à ses premiers clients (dont les noms n’ont pas fuité) de lithium recyclé. L’occasion de rendre les batteries des voitures électriques encore plus propres, en réemployant un matériau coûteux à extraire et qui ne possède pas forcément la meilleure empreinte carbone.

Pour ce faire, Tozero utilise un procédé hydrométallurgique qui maximise la récupération de matériaux tels que le lithium et le graphite. Ces matériaux sont réintroduits dans la chaîne d’approvisionnement, réduisant considérablement le besoin d’extraction et de traitement de nouveaux matériaux. Cela réduit les émissions de CO 2 jusqu’à 70 % par rapport aux techniques conventionnelles d’extraction et de traitement du lithium.

​Lancées en juillet 2023, les opérations de l’usine pilote de Munich ont abouti à la livraison de lithium recyclé de haute qualité aux clients européens le mois dernier. « Notre lithium n’est pas seulement recyclé ; il est vraiment beau », commente Sachin Samarakone, membre de l’équipe Tozero. « Cela témoigne de la pureté et de l’efficacité de notre processus de recyclage, ce qui en fait un matériau critique très recherché par diverses industries en Europe. »

Une bonne manière pour l’Europe de s’émanciper de la Chine ?

​Comme énoncé plus haut, le lithium est une matière première essentielle pour la production de batteries lithium-ion, mais elle trouve des applications aussi dans d’autres secteurs que l’on a tendance à oublier, comme la céramique, la construction, les lubrifiants, le verre, etc. Avec la montée en puissance de l’électrification dans le secteur automobile, la demande de lithium s’est intensifiée, principalement tirée par la fabrication de batteries. Depuis 2010, la consommation de lithium pour les batteries est passée de 20 % à plus de 70 % de la demande globale.

​Selon les prévisions, le déficit d’approvisionnement mondial en lithium pourrait arriver dès 2026. L’Europe est confrontée à de plus grands défis en matière d’approvisionnement en lithium en raison de la concentration des activités minières et les activités de transformation dans des pays comme la Chine, le Chili et l’Australie. « 97 % du lithium que nous utilisons dans l’Union européenne provient de Chine. Nous sommes donc totalement dépendants de la Chine », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son récent discours lors du Clean Tech Industry Dialogue à Bruxelles.

L’approche de Tozero répond non seulement aux problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais offre également une alternative durable à l’approvisionnement en lithium. Tozero prévoit de produire des centaines de tonnes de lithium recyclé d’ici 2026. Dans le même temps, en France, plusieurs mines de lithium ont été repérées, dont une immense du côté du Massif Central, mais son exploitation suscite logiquement quelques inquiétudes environnementales.