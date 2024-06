Les anti-électriques ont souvent tendance à pointer du doigt le lithium, ce métal nécessaire à la fabrication des batteries. Mais saviez-vous qu'il existe une alternative plus écologique au lithium traditionnel ? Le lithium vert, produit grâce à l'énergie géothermique.

Alors que le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V, à tel point que les ventes dépassent celles des diesel, un nouvel obstacle se dresse. Il s’agit des risques de pénurie de lithium, tant la demande est en constante hausse. À tel point que certains affirment que l’on manquera de matière première pour produire assez de batteries pour répondre aux besoins grandissants dans le futur.

Et ce malgré la hausse constante du prix du lithium, en raison là encore de la forte demande. Sans parler du fait que l’extraction de ce matériau se fait en partie en Asie, de manière très nocive pour l’environnement.

Vous comprenez pourquoi le lithium cristallise tant de critiques. Ce métal, essentiel à la fabrication des batteries modernes, est souvent extrait de mines à ciel ouvert, avec un impact environnemental non négligeable. Déforestation, pollution des sols et de l’eau, consommation massive d’eau… les griefs sont nombreux. De quoi donner des arguments aux opposants de la voiture électrique, qui pointent du doigt le paradoxe d’une technologie censée être verte, mais reposant sur une extraction peu écologique.

Mais voilà qu’une solution inattendue pourrait changer les choses. Des chercheurs ont découvert que les eaux profondes utilisées dans les centrales géothermiques regorgeaient de minéraux, dont… du lithium ! L’idée est simple mais ingénieuse : extraire ce lithium directement de la saumure géothermique.

Le procédé, testé par le chimiste britannique Leverton et l’énergéticien allemand EnBW dans la centrale de Bruchsal, est prometteur. L’eau profonde, habituellement utilisée pour produire de la vapeur et de l’électricité, est traitée pour en extraire un carbonate de lithium d’une pureté impressionnante de 99,5 %. Un résultat qui permettrait une utilisation directe dans la production de batteries.

Un potentiel énorme

Les chiffres donnent le vertige : on estime que la croûte terrestre contient environ 80 millions de tonnes de lithium sous forme dissoute. De quoi alimenter l’industrie des batteries pendant des décennies, avec une production annuelle actuelle d’un peu plus de 100 000 tonnes.

Mais attention, tout n’est pas rose dans ce tableau. Des défis techniques restent à relever pour passer de l’expérimentation à la production à grande échelle. La concentration en lithium varie selon les sites géothermiques, et l’extraction doit être optimisée pour être rentable.

Cette innovation pourrait être une aubaine pour l’Europe, actuellement dépendante des importations de lithium (en attendant la création de mines). En exploitant ses propres ressources géothermiques, le Vieux Continent pourrait assurer une partie de son approvisionnement en lithium, renforçant ainsi son indépendance énergétique.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : bientôt le retour des mines en France ?

De plus, ce « lithium vert » pourrait considérablement réduire l’empreinte carbone des batteries, un argument de poids face aux critiques sur l’impact environnemental des véhicules électriques.

Si le potentiel est énorme, il faut rester prudent. La technologie est encore jeune et son déploiement à grande échelle prendra du temps. Des questions persistent sur la rentabilité économique du procédé et sur sa capacité à répondre à la demande croissante en lithium.

De plus, même si cette méthode est plus écologique que l’extraction minière traditionnelle, elle n’est pas exempte d’impact environnemental. La géothermie elle-même peut avoir des effets sur les sols et les nappes phréatiques qu’il faudra surveiller de près.

D’ailleurs, pleins de projets sont en cours en Europe, que ce soit sous forme de mine à ciel ouvert ou sous forme de gisement comme pour Vulcan Energy. Cette dernière promet aussi d’exploiter dans les années à venir un gisement de lithium en Allemagne, neutre en carbone.