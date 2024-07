Cette voiture électrique serait la plus efficiente au monde

Voici une voiture électrique capable de parcourir 8 km avec seulement 1 kWh d'énergie. Ce n'est pas une Tesla.

Lucid Motors affirme avoir créé la voiture la plus efficiente au monde avec sa Lucid Air Pure. Mais dans un monde où les promesses technologiques sont monnaie courante, il convient d’examiner de plus près ces affirmations.

Commençons par les chiffres bruts : Lucid Motors annonce une consommation de 14,34 kWh aux 100 km pour sa Air Pure modèle 2025. Pour mettre cela en perspective, c’est comme si votre voiture ne consommait qu’un petit litre et demi d’essence aux 100 km. Ce n’est pas un record, évidemment, mais c’est bien pour une grosse berline comme la Lucid Air.

La firme américaine ne se gêne pas pour comparer ses performances à celles de ses concurrents. Selon Lucid, la Tesla Model S parcourt 6,47 km avec 1 kWh, tandis que la Mercedes EQS atteint 5,23 km. La Air Pure, elle, promet de faire 8 km avec la même quantité d’énergie. C’est ce qui pousse Lucid à affirmer qu’il s’agit du « véhicule le plus économe en énergie et le plus durable jamais construit« .

Le secret de cette efficacité ? Une révision en profondeur pour l’année modèle 2025, incluant notamment l’installation d’une thermopompe, un équipement jusque-là réservé au modèle haut de gamme Air Sapphire.

Parlons maintenant d’autonomie, le grand cheval de bataille des voitures électriques. Lucid annonce 676 km d’autonomie pour sa Air Pure. Un chiffre basé sur le cycle EPA américain, réputé plus strict que notre cycle WLTP européen. D’ailleurs, selon ce dernier, l’autonomie grimperait entre 708 et 747 km, selon la taille des roues.

Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants que la batterie de la Air Pure n’affiche « que » 84 kWh de capacité. C’est moins que beaucoup de ses concurrentes, ce qui souligne encore l’efficience revendiquée par Lucid.

Un grain de sel dans le moteur ?

Avant de crier au miracle, il convient de tempérer un peu l’enthousiasme. Tout d’abord, ces chiffres sont annoncés par le constructeur lui-même et n’ont pas encore été vérifiés de manière indépendante.

De plus, la Air Pure n’est pas encore disponible sur tous les marchés, notamment en France, ce qui rend difficile une comparaison directe avec les performances des Tesla et autres véhicules électriques testés récemment dans l’Hexagone. Par contre, elle est disponible en Allemagne depuis début 2024.

Il faut aussi noter que la Mercedes Vision EQXX, un prototype, affiche des performances encore supérieures avec 13,36 km parcourus pour 1 kWh (7,4 kWh pour 100 km). Certes, il ne s’agit pas d’un modèle de série, mais cela montre que la course à l’efficience est loin d’être terminée.