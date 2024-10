Faraday X : ces voitures électriques ultra-abordables devraient bientôt être vendues à partir de 20 000 $

Le constructeur américain de voitures électriques Faraday Future, fondé en 2014, était promis à un bel avenir. Mais dix ans plus tard et seulement 10 voitures vendues depuis le lancement de son premier modèle l’an dernier, rien ne semble aller comme prévu. La marque a donc décidé de revoir ses plans : deux nouvelles voitures électriques à partir de 20 000 dollars.

300 000 dollars, soit environ 268 000 euros, oui, c’est le prix d’une belle Porsche 911 GT3 RS, mais c’est aussi celui du SUV électrique FF 91.

À ce prix, et au vu des prestations proposées, bien évidemment, ce modèle ne rencontre pas le succès escompté. D’abord annoncée en 2018, la voiture n’est arrivée sur le marché qu’en 2023. Pendant ce temps, la concurrence s’est affûtée et propose des voitures aux caractéristiques similaires pour deux, voire trois fois moins chères.

Sans surprise, ce SUV, aussi luxueux soit-il, n’a trouvé que 10 preneurs depuis son lancement.

Sauve qui peut ?

L’échec de son seul modèle aurait pu entraîner la fin de la marque, comme de nombreuses autres start-ups avant elle. Mais Faraday Future va tenter une nouvelle incursion au sein de l’industrie automobile avec une nouvelle marque baptisée « Faraday X ». L’objectif est de proposer, à partir de 2025, deux voitures 100 % électriques (et des déclinaisons avec prolongateur d’autonomie via un moteur thermique) plus abordables.

Les modèles en questions, ce sont les FX 5, un véhicule électrique sportif doté d’une intelligence artificielle (AIEV pour « Artificial Intelligence Electric Vehicles »), avec un prix compris entre 20 000 et 30 000 dollars (entre 18 000 et 27 000 euros) et FX 6, un AIEV de luxe, conçu pour les familles, dont le prix variera entre 30 000 et 50 000 dollars (entre 27 000 et 44 500 euros).

Les planètes sont-elles vraiment alignées ?

À l’échelle de l’industrie automobile, 2025, c’est demain, mais Faraday semble avoir trouvé la bonne recette pour proposer rapidement ces deux nouvelles voitures. L’objectif de Faraday X est de faire des AIEV dont la conception se ferait en partie de manière open source, où le constructeur va « co-créer » ses modèles. Autrement dit, il s’agira sans doute d’un immense patchwork entre différents organes techniques dont disposent quatre de ses partenaires chinois.

Faraday compte proposer ses modèles sur le sol américain, mais un problème se pose déjà : l’entreprise dispose de peu d’actifs propres, repose sur des collaborations avec d’autres sociétés pour le développement, la production et l’assemblage des véhicules, notamment avec les marques chinoises, et aux USA, on ne veut plus de ces partenariats.

Une interdiction de l’utilisation de logiciels et de matériels fabriqués en Chine aux États-Unis est prévue pour 2027, ce qui devrait compliquer les opérations de Faraday à moyen terme.

Malgré l’annonce de ces deux nouveaux produits, l’avenir semble bien obscur pour une entreprise qui ne semble pas avoir de stratégie claire et définie depuis son lancement en 2014. Toutefois, elle est au moins parvenue, contrairement à d’autres, à passer le stade de l’industrialisation en proposant son premier modèle l’an dernier.