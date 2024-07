Carburants synthétiques : votre voiture est-elle compatible ? Cette étude apporte une réponse

Votre voiture thermique est-elle condamnée à la casse en 2035 ? Pas si vite ! Les carburants synthétiques pourraient bien lui offrir une seconde jeunesse (écologique).

Alors que l’Union européenne prévoit la fin des voitures thermiques pour 2035, une lueur d’espoir apparaît à l’horizon : les e-carburants. Une étude récente affirme que nos bons vieux moteurs pourraient rouler propre sans modification. Trop beau pour être vrai ? Allons voir ça de plus près.

Les e-carburants, kesako ?

Avant de plonger dans les détails de l’étude, faisons un petit point sur ces fameux e-carburants, aussi appelés carburants synthétiques. En gros, c’est comme de l’essence, mais fabriquée en laboratoire plutôt qu’extraite du sol.

On les produit à partir d’hydrogène et de CO2 capturé dans l’air, le tout avec de l’électricité renouvelable. L’idée, c’est d’avoir un carburant qui ne rejette pas plus de CO2 que ce qui a été capturé pour le fabriquer.

Pour aller plus loin

Les carburants de synthèse sont-ils plus écologiques que la voiture électrique ?

L’étude qui fait du bruit

Revenons à notre étude, menée par l’Université technique de Darmstadt et financée par la Fondation ADAC (l’équivalent allemand de notre 40 millions d’automobilistes). Les chercheurs ont testé un carburant synthétique appelé Eco100Pro sur différentes voitures, du banc d’essai à la circulation réelle. Et leurs conclusions sont pour le moins enthousiastes.

Selon eux, pas besoin de modifier nos moteurs actuels pour utiliser ces e-carburants. Pas de perte de puissance, pas de surconsommation, et surtout, une réduction des émissions de CO2 d’au moins 77 % ! Si on utilise principalement des énergies renouvelables pour la production, on pourrait même atteindre une réduction de 92 %.

Trop beau pour être vrai ?

Avant de crier victoire et de ranger les voiture électrique au placard, prenons un peu de recul. Certes, l’idée est séduisante : on garde nos voitures actuelles, on change juste le carburant, et pouf ! On devient écolo. Mais il y a quelques bémols à noter.

D’abord, le prix. Actuellement, les e-carburants coûtent bien plus cher à produire que l’essence classique. Karsten Schulze, président technique de l’ADAC, le reconnaît lui-même : le prix de vente élevé reste un frein majeur.

Ensuite, il y a la question de l’efficacité énergétique. Produire ces carburants synthétiques demande beaucoup d’énergie. Est-ce vraiment la meilleure façon d’utiliser nos précieuses énergies renouvelables ? Certains experts arguent qu’il serait plus efficace d’utiliser directement cette électricité pour faire rouler des voitures électriques.

Malgré ces réserves, les e-carburants ne sont pas à écarter d’un revers de main. Ils pourraient avoir leur place dans un mix énergétique plus large pour la mobilité de demain.

Par exemple, ils pourraient être particulièrement intéressants pour les véhicules lourds, les avions ou les bateaux, où l’électrification est plus compliquée. Pour nos voitures, ils pourraient offrir une solution de transition, permettant de réduire l’impact environnemental du parc automobile existant en attendant son renouvellement complet.

Pour aller plus loin

Vous comptez sur la voiture à hydrogène pour sauver la planète ? Cette nouvelle étude va vous refroidir