Ce forfait mobile à 9,99 €/mois vise juste, aussi bien en prix qu’en data

Vous n'utilisez jamais la totalité de votre enveloppe de données mobiles ? C'est probablement parce que les opérateurs ont tendance à mettre en avant des forfaits mobiles inutilement généreux en data. Jusqu'au 19 octobre, B&You dispose d'un « petit » forfait mobile de 30 Go au juste prix de 9,99 euros par mois.

Est-il nécessaire de dépenser plus de 10 euros par mois pour profiter d’un bon forfait mobile ? Si votre consommation de données se situe dans la moyenne française (soit 9,5 Go par mois selon les dernières données de l’Arcep), alors la réponse est non.

Bouygues Telecom propose actuellement un forfait mobile de 30 Go à 9,99 euros par mois seulement. Un tarif plancher pour une offre amplement suffisante pour la majorité des utilisateurs de smartphone.

Que contient le forfait mobile à 9,99 euros de Bouygues Telecom ?

Jusqu’au 19 octobre, l’opérateur Bouygues Telecom met à disposition un forfait mobile profitant d’un très bon rapport qualité-prix. Voici ce qu’il propose chaque mois pour 9,99 euros :

30 Go d’internet mobile en France (DOM inclus) et en Europe

en France (DOM inclus) et en Europe Appels, SMS et MMS illimités en France (DOM inclus) et depuis/vers l’Europe

C’est un forfait qui va à l’essentiel, afin de maintenir un tarif attractif tout en proposant le nécessaire. Si l’usage de votre smartphone se résume à naviguer sur internet, consulter les réseaux sociaux et regarder quelques vidéos sur YouTube ou Netflix dans le bus, une enveloppe de 30 Go de données mobiles est largement suffisante.

L’avantage, c’est qu’il s’agit d’un forfait mobile sans engagement et sans prix qui grimpe après un an. Vous pouvez ainsi changer d’opérateur comme bon vous semble, sans que vous ayez à payer de frais.

Un forfait mobile 70 Go pour ne pas être à l’étroit

Si vous craignez de vous sentir à l’étroit avec 30 Go de data, Bouygues Telecom dispose d’un autre forfait mobile en promotion. Facturé 12,99 euros par mois, il comprend :

70 Go d’internet mobile en France (DOM inclus) et en Europe

en France (DOM inclus) et en Europe Appels, SMS et MMS illimités en France (DOM inclus) et depuis/vers l’Europe

Ainsi, pour 3 euros de plus, vous pouvez bénéficier de 40 Go de données supplémentaires. Si vous avez l’habitude de partager la connexion de votre smartphone, ces 70 Go de données mobiles ont de quoi vous rendre plus serein.

Ici encore, il s’agit d’un forfait mobile sans engagement garanti sans augmentation de prix après un an.

Comment changer de forfait mobile ?

Pas de paperasses ni d’appels à passer : changer de forfait mobile et d’opérateur est devenu une simple formalité. Lors de la souscription, Bouygues Telecom vous demandera votre identifiant RIO, qui est nécessaire pour conserver le même numéro de téléphone. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79 depuis votre smartphone.

C’est grâce à cet identifiant RIO que changer de forfait mobile est si simple. En le communiquant à votre nouvel opérateur, vous l’autorisez à résilier votre ancien abonnement et démarrer la procédure de portabilité du numéro de téléphone. Bouygues Telecom vous communiquera ensuite le créneau pendant lequel vous pouvez insérer votre nouvelle carte SIM. Ainsi, vous pouvez profiter de votre nouvelle offre mobile sans interruption des services.