Starlink d’Elon Musk a un problème avec les chats : la connexion chatellitaire qui n’était pas prévue

Les paraboles de Starlink ont une nouvelle fonction : elles produisent de la chaleur pour faire fondre la neige. Problème... ça attire les chats.

Starlink n’est pas encore le service le plus stable si on veut une connexion internet, il suffit de faire un bref passage sur le groupe français Facebook dédié aux utilisateurs pour se rendre compte que les déconnexions sont courantes avec des pertes de débits. Néanmoins, cela reste une solution efficace quand on n’a pas accès à des connexions haut débit.

Une connexion chatellitaire

Une découverte récente pourrait lui faire gagner la faveur des amoureux des animaux. Un de ces clients a regardé par la fenêtre après une récente chute de neige pour voir cinq chats blottis les uns contre les autres sur la parabole. Apparemment, Starlink avait mis à niveau ses antennes paraboliques avec un mode fonte des neiges en 2020, et il produit juste assez de chaleur pour attirer les félins réfrigérés.

Un utilisateur sur Twitter, Aaron Taylor, a publié une photo avec le texte suivant : Starlink fonctionne très bien jusqu’à ce que les chats découvrent que la parabole dégage un peu de chaleur par temps froid. Cela n’attire pas que les chats, mais aussi les oiseaux. D’après ces retours, ça ne bloque pas la connexion, mais cela détériore la qualité du service.

Different species, same problem pic.twitter.com/OzG2bOoaWv — Nico Thirion (@Nicothirion) January 1, 2022

Pour rappel, Starlink est un projet d’Elon Musk géré par son entreprise aérospatiale commerciale SpaceX, le projet vise à proposer une offre très haut débit à travers le monde à l’aide d’un réseau de milliers de satellites. Le service est déjà disponible en France.

