SFR propose désormais un forfait mobile 5G pour moins de 20 euros

Habitué des forfaits mobiles avec engagement, SFR n’oublie pas pour autant les offres sans engagement. L’opérateur lance d’ailleurs un abonnement à 18 euros par mois avec 140 Go de data… En 5G. Et oui, plus besoin de dépenser une fortune pour profiter de cette la nouvelle génération de réseau mobile.

Si les offres mobiles 4G à petit prix pullulent, les forfait 5G abordables sont plus rares. Cela dit, il est tout de même possible de profiter de services accessibles ET sans engagement sans avoir à attendre la couverture 5G intégrale de la France. Et c’est du côté de SFR qu’il faut regarder.

L’opérateur a ainsi baissé le prix de son forfait 140 Go 5G à moins de 20 euros puisqu’il est proposé pour seulement 18 euros par mois sans engagement.

Qu’offre le forfait 140 Go de SFR ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que SFR ne lésine pas sur la quantité de data fournie chaque mois. Une enveloppe de 140 Go est ainsi allouée. Elle permet non seulement de visionner plus de 200 heures de contenu en streaming, mais aussi de partager sa connexion en cas de panne de la box Internet.

Mieux, grâce à la 5G, qui propose un débit jusqu’à 10 fois supérieur à celui de la 4G pour un temps de latence jusqu’à 10 fois inférieur, jouer en ligne depuis son smartphone est particulièrement agréable car il n’y a presque jamais de lag. Surtout, SFR reste le 1er ex-æquo sur la qualité de son réseau 5G. L’assurance d’avoir le meilleur débit possible.

Bien entendu, le forfait 140 Go de SFR ne fournit pas que des données mobiles. Parmi les services proposés, on compte les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. Ce forfait se montre particulièrement généreux en ce qui concerne l’enveloppe de data en itinérance : il permet de profiter de 100 Go de data en Europe, en Suisse, dans les DOM et en Andorre. Largement de quoi faire pour les vacances.

Combien coûte le forfait 140 Go 5G de SFR ?

La plus grande force de ce forfait 140 Go est son prix. En effet, il fait partie des rares offres 5G à ne pas excéder les 20 euros. Et oui, l’abonnement au forfait 140 Go 5G de SFR est au tarif de 18 euros par mois la première année, puis 33 euros par mois passé 12 mois. Un bon plan quand on sait que la plupart des forfaits 5G (avec engagement) affichent des prix flirtant avec les 40 ou 50 euros par mois.

Un prix qu’il est par ailleurs possible de réduire si vous êtes déjà client Internet chez SFR. Dans ce cas, le prix du forfait passe à 12 euros par mois, puis 27 euros au bout d’un an.

Surtout, cet abonnement 140 Go 5G se démarque par le fait qu’il s’agit d’un forfait mobile sans engagement. Il n’y a aucune contrainte quant à la durée de la souscription.

Comment souscrire à ce forfait ?

Pour souscrire au forfait 140 Go de SFR, le plus simple reste encore de passer par sa boutique en ligne. L’opérateur aide dans toutes les démarches, puisqu’il se charge de résilier l’ancienne offre et d’activer la nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption des services mobiles. Il est possible de conserver son ancien numéro, en fournissant son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne actuelle.

Au moment de la souscription, un premier et unique paiement de 11 euros sera demandé pour couvrir le coût et l’activation de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine.