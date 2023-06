La fibre à moins de 20 euros, c’est la nouvelle proposition de Bouygues Telecom

Pas besoin d’attendre les périodes de soldes pour bénéficier de prix réduits chez les opérateurs. Bouygues Telecom le prouve avec son forfait fibre Bbox fit à moins de 20 euros par mois.

Tandis que le coût de la vie continue de s’envoler, Bouygues Telecom file à contre-courant et propose sa Bbox Fit à 17,99 euros par mois, contre 31,99 euros habituellement.

Une jolie promotion qui permet à ce forfait ultra-complet de se placer comme l’offre la plus abordable du moment. Et ce n’est pas son seul atout.

Un forfait qui propose le bon débit

Un prix bas est-il synonyme de service minimum ? Pas pour la Bbox Fit qui propose un gros débit en téléchargement de 400 Mbit/s et un débit en envoi de 400 Mbit/s. Un débit plus que suffisant pour naviguer rapidement sur le web, enchaîner les contenus en streaming en FHD ou 4K et même installer un jeu comme Diablo IV en seulement 30 minutes.

Pour conserver une facture abordable, le forfait Bbox fit ne comprend pas de box TV. Cela ne veut pas dire pour autant que l’utilisateur ne peut pas profiter de la télévision dans de bonnes conditions.

Les clients Bouygues Telecom ont en effet accès à l’application B.Tv (disponible sur le Google Play Store comme sur l’App Store). Ils peuvent profiter du bouquet de chaînes classiques ainsi que des canaux de la TNT, et même bénéficier de certaines chaînes payantes, telles que BeIn Sport. Des chaînes à péage dont la souscription est sans engagement et dont l’abonnement peut donc être résilié à tout moment.

Bien entendu, une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes en France dans plus de 110 pays est fournie avec la Bbox fit. Une limite est fixée à 199 correspondants différents, ce qui est largement suffisant pour un particulier. Au-delà, il faudra payer quelques euros pour couvrir le hors forfait.

La Bbox fit en promotion spéciale

Une fois encore, Bouygues Telecom prouve qu’un bon forfait fibre n’a pas à être ruineux. La Bbox fit est tout simplement l’offre la plus abordable du moment, avec un prix calé à 17,99 euros par mois pendant un an. Passé ce délai, il retourne à son tarif d’origine, soit 31,99 euros.

Petit avantage, la Bbox Fit ne requiert qu’un an d’engagement. Soit la durée de la promotion. Libre à l’usager de gérer son abonnement comme bon lui semble au bout de douze mois.

Souscrire au forfait BBox Fit

Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation lors du changement de fournisseur d’accès à Internet. L’opérateur va même jusqu’à couvrir des frais d’interruption à hauteur de 100 euros.

Sur le site de Bouygues Telecom, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre, et par conséquent au forfait Bbox fit. Lors de la souscription, l’opérateur vous propose aussi de conserver votre numéro de ligne actuel. Il vous suffit alors de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne fixe actuelle. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.

En cas de soucis après l’activation de l’offre Bbox Fit, il est d’ailleurs possible d’utiliser l’application mobile fournie par Bouygues Telecom pour connaître l’état du réseau et évaluer le niveau du Wi-Fi dans le logement.