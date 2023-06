Tout comprendre au scandale Lycamobile, l’opérateur mobile virtuel

Accusé de fraude à la TVA et de blanchiment d'argent, Lycamobile pourrait se voir infliger une amende de 10 millions d'euros.

Lycamobile, l’opérateur mobile virtuel (MVNO), se trouve actuellement dans la tourmente. Avec une présence dans 19 pays et plus de 6,5 millions de clients, la firme est en passe de recevoir une amende colossale de 10 millions d’euros. Ce procès fait suite à une série de révélations fracassantes, mêlant fraude à la TVA, blanchiment d’argent et réseau de sociétés-écrans.

L’opérateur mobile, connu pour ses cartes SIM commercialisées par la firme Lycatel, est accusé d’avoir permis le blanchiment de plus de 17 millions d’euros en l’espace de seulement sept mois. Au cœur de ce tourbillon financier se trouve un réseau de sociétés-écrans et de commerçants du quartier parisien de La Chapelle.

Selon les enquêteurs, le système fonctionnait de manière circulaire. Des entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) effectuaient des virements et des chèques à des sociétés « filtres » en échange de fausses factures. Ces sociétés « filtres », qui s’avéraient être des coquilles vides, achetaient ensuite des cartes et des recharges téléphoniques à Lycamobile. Or, ces marchandises n’étaient jamais réceptionnées.

C’est ainsi que le cash, délesté de commissions pour les intermédiaires, revenait finalement aux entreprises de BTP initiales. Ces dernières auraient utilisé cet argent pour rémunérer illégalement leurs salariés ou leurs dirigeants.

Les cartes prépayées et leurs recharges, quant à elles, étaient revendues sur le « marché ethnique ». Elles trouvaient preneurs auprès des communautés maghrébines, africaines et indo-pakistanaises désireuses de téléphoner à l’étranger.

10 millions d’euros d’amende requis contre Lycamobile

L’enquête, qui a démarré en 2016, a débouché sur un réquisitoire sévère le 29 juin 2023. L’accusation a demandé une amende de 10 millions d’euros contre les deux sociétés françaises de Lycamobile pour fraude à la TVA et blanchiment entre 2014 et 2016. De plus, des peines de prison ferme et de lourdes amendes ont été requises contre trois dirigeants de l’opérateur. Ils risquent également une interdiction de gérer une entreprise pendant plusieurs années.

Lycamobile se défend vigoureusement, assurant que ce « système » a été mis en place « à son insu ». Reste à voir si cette défense tiendra devant le tribunal. Le dénouement de ce feuilleton judiciaire sera crucial pour la firme.

